Bad Bunny anuncia último concierto exclusivo en Puerto Rico y lo transmitirá en vivo: así puede verlo online

En las últimas horas, el artista urbano, Bad Bunny, utilizó sus redes sociales para realizar un inesperado anuncio que provocó gran emoción entre sus aficionados, sobre todo en aquellos que no pudieron asistir a sus más recientes presentaciones. Se trata de un nuevo concierto en su país natal, Puerto Rico.

El cantante, considerado por muchos como el artista más importante en todo el mundo del género urbano, sorprendió a toda su fanaticada luego de que confirmara a través de sus redes sociales que realizará una función adicional bajo el nombre Una más. Este concierto quedó programado para el 20 de septiembre del presente año en el Coliseo de San Juan en Puerto Rico.

Este será el último concierto de Bad Bunny en su país natal antes de que inicie con la gira internacional.

Este fin de semana que pasó había significado el final de los eventos del cantante en Puerto Rico. Esta última fecha congregó a cientos de asistentes y contó con la presencia de varios artistas importantes del género. La espectacular respuesta de los asistentes provocó que Bad Bunny añadiera una fecha más, lo que generó mucha ilusión entre los que no pudieron asistir a los conciertos previos.

Según la información compartida por el propio artista en su cuenta oficial de Instagram, este concierto adicional será exclusivo para los residentes de Puerto Rico, por lo que el acceso estará restringido para los que cumplan con este requisito.

Para poder ingresar al evento, las personas interesadas deberán realizar un registro por medio de la página web - www.nomequieroirdeaqui.com; la venta de entradas estará habilitada solo por internet a partir del miércoles 17 de septiembre.

Bad Bunny es hoy en día uno de los artistas más representativos del género urbano. | Foto: Kevin Mazur/Getty Images

No obstante, hay una buena noticia, y es que aquellos que no logren conseguir una entrada o sean fanáticos de Bad Bunny y vivan en el exterior, podrán disfrutar de este concierto en directo, ya que el artista informó que la presentación será transmitida en vivo a través de la plataforma Prime Video y en Twitch, esto permitirá a todos los seguidores del cantante presenciar el espectáculo desde cualquier parte del mundo.