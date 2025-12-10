Movida bienvenida le dio Bogotá a J Balvin, tras fuerte temblor; así reaccionó el reguetonero

El miércoles 10 de diciembre, en horas de la madrugada, Bogotá fue testigo de un movimiento telúrico de magnitud 5,8.

El hecho generó reacciones de todo tipo, pero sin duda hubo una que llamó curiosamente la atención de los usuarios de la red social Instagram.

El cantante paisa J Balvin compartió a través de sus historias de Instagram una publicación en la cual se ve la reacción jocosa con la que el niño de Medellín toma la situación.

El temblor se registró alrededor de las 3:30 de la mañana y tuvo como epicentro el municipio de Piedecuesta, Santander, así lo hizo saber el Servicio Geológico Colombiano (SGC), lo que generó que el impacto se sintiera en ciudades como Bogotá, Cúcuta, Medellín, Bucaramanga y Tunja.

El movimiento se suma al temblor ocurrido el pasado 7 de diciembre, cuando un temblor de magnitud 3,2 con epicentro en el municipio de Lenguazaque (Cundinamarca) fue percibido en sitios aledaños.

Este incidente recordó que absolutamente nadie está excepto de la fuerza de la naturaleza, ni siquiera Josecito, quien a tres días de dar su concierto Made in Bogotá se mostró sorprendido por la situación.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el artista relató, con su inconfundible sentido del humor, el pavor que vivió junto a su equipo de trabajo.

“Estoy en Bogotá y me levanta este samarronazo (…) Todo el mundo dormido. Me levantó la verdadera alarma tectónica”, fueron algunas de las palabras del intérprete de Rojo.

Posteriormente, envió un mensaje de empatía y apoyo por quienes pudieron verse afectados por el sismo. “Igual, espero que todo el mundo… que estén bien las personas que realmente pudieron haber sufrido esto, pero aquí casi a todos nos da un ataque al corazón”.

Declaraciones a J Balvin. | Foto: @Jbalvin

La reacción del reguetonero se sumó a la de miles de personas que vieron interrumpido su horario de descanso por el movimiento. En redes sociales hubo oleadas de memes y videos del momento exacto de las personas saliendo en pijama de sus casas.

Balvin se encuentra en la capital preparando su tan esperado show del próximo 13 de diciembre, después de su salida triunfal el 29 de noviembre en Medellín, luego de seis largos años de no tocar tierras antioqueñas y con una asistencia de cerca de 45.000 personas.