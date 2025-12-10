Suscribirse

Gente

Ola de memes y reacciones por fuerte temblor de 5,8 que azotó a Colombia

El movimiento despertó a gran parte de la capital, además de otras ciudades en las que todo se sintió fuerte.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

10 de diciembre de 2025, 2:43 p. m.
Memes por fuerte temblor en Bogotá
Memes por fuerte temblor en Bogotá | Foto: Tomada de redes sociales - Montaje SEMANA

Un fuerte movimiento telúrico sorprendió al país en la madrugada de este miércoles, 10 de diciembre, despertando a miles de colombianos que sintieron cómo la tierra se estremecía. Según el reporte emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento sísmico alcanzó una magnitud de 5,8 y se registró a las 3:27 a. m., con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, una región reconocida por su intensa actividad sísmica.

El temblor, que tuvo una profundidad aproximada de 150 kilómetros, se percibió en varias ciudades importantes, entre ellas Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Soacha. Debido a la hora en que ocurrió, gran parte de la población se encontraba dormida o preparándose para iniciar su jornada, por lo que la inesperada sacudida generó sorpresa y preocupación.

En redes sociales comenzaron a circular grabaciones y testimonios que mostraban la reacción de los habitantes ante el sismo, así como el movimiento en viviendas y edificios durante los segundos en que se presentó el fuerte sacudón.

Contexto: Videos muestran cómo se vivió el potente temblor en Colombia: muchos salieron a la calle en pijama y con cobijas

En plataformas digitales, como es habitual, se presentó una fuerte ola de memes y reacciones de los usuarios, quienes no dejaron pasar el inesperado momento. Muchos se burlaron por la poca reacción de algunos que se quedaron durmiendo, mientras que otros hablaron de cómo las mascotas no presentían este evento.

De igual manera, varios utilizaron imágenes graciosas de personajes de Los Simpson para recrear las escenas, apuntando a lo divertido que fue. Algunos se centraron en la forma en la que todo pasó, precisamente por las horas de la madrugada.

Usuarios recopilaron videos viejos y memes antiguos para ponerle humor al asunto, ya que manifestaron que no lograron dormir más y tampoco retomar el sueño antes de empezar sus labores diarias.

Memes por el temblor de este 10 de diciembre

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Es oficial: Real Madrid tomó una decisión con Mbappé, a horas del partido ante Manchester City

2. Juez de Nueva York ordena publicar material relacionado con el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice del pederasta Jeffrey Epstein

3. Destapan la odisea que vivió María Corina Machado para salir del régimen de Maduro, un día antes de la entrega del Nobel

4. Jueza que publica videos en TikTok bailando será llevada a juicio por “acciones sugestivas y provocativas”

5. Nuevo giro podría dar el caso de robo a una joyería en Bucaramanga: revelan detalle tras captura de policía

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MemesTemblor en ColombiaTemblor

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.