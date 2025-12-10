Gente
Ola de memes y reacciones por fuerte temblor de 5,8 que azotó a Colombia
El movimiento despertó a gran parte de la capital, además de otras ciudades en las que todo se sintió fuerte.
Un fuerte movimiento telúrico sorprendió al país en la madrugada de este miércoles, 10 de diciembre, despertando a miles de colombianos que sintieron cómo la tierra se estremecía. Según el reporte emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento sísmico alcanzó una magnitud de 5,8 y se registró a las 3:27 a. m., con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, una región reconocida por su intensa actividad sísmica.
El temblor, que tuvo una profundidad aproximada de 150 kilómetros, se percibió en varias ciudades importantes, entre ellas Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Soacha. Debido a la hora en que ocurrió, gran parte de la población se encontraba dormida o preparándose para iniciar su jornada, por lo que la inesperada sacudida generó sorpresa y preocupación.
En redes sociales comenzaron a circular grabaciones y testimonios que mostraban la reacción de los habitantes ante el sismo, así como el movimiento en viviendas y edificios durante los segundos en que se presentó el fuerte sacudón.
En plataformas digitales, como es habitual, se presentó una fuerte ola de memes y reacciones de los usuarios, quienes no dejaron pasar el inesperado momento. Muchos se burlaron por la poca reacción de algunos que se quedaron durmiendo, mientras que otros hablaron de cómo las mascotas no presentían este evento.
De igual manera, varios utilizaron imágenes graciosas de personajes de Los Simpson para recrear las escenas, apuntando a lo divertido que fue. Algunos se centraron en la forma en la que todo pasó, precisamente por las horas de la madrugada.
Usuarios recopilaron videos viejos y memes antiguos para ponerle humor al asunto, ya que manifestaron que no lograron dormir más y tampoco retomar el sueño antes de empezar sus labores diarias.
Memes por el temblor de este 10 de diciembre
no hay peor sentimiento q levantarse sintiendo temblor pic.twitter.com/G2KF9YVxNf— juls🇨🇴 (@_pbgmm) December 10, 2025
Me acuesto temprano para dormir más, tiembla a las 3:30— ♡illest♡ (@SahoriFortul) December 10, 2025
#temblor pic.twitter.com/rOPVuzMRVS
Joder! Toda Colombia despierta por el temblor de magnitud 5.8 y en la Mesa de Los Santos la gente está durmiendo como un bebe. 😂😂😂@sgcol https://t.co/KQpEwChR7R pic.twitter.com/QlF0hgAH1L— Antístenes (@cyniscim) December 10, 2025
Yo luego del #temblor pic.twitter.com/Q615jXU7Mg— César Cardozo (@antitaurino5000) December 10, 2025
Los que madrugan a trabajar esperando que sea la hora de bañarse después de que el temblor los levantara: #Temblor pic.twitter.com/aYXNyyQ4FJ— Katscarey (@KatsCarey) December 10, 2025
Bueno ya paso el Temblor, todo el mundo a seguir durmiendo.— Katscarey (@KatsCarey) December 10, 2025
Yo: #Temblor pic.twitter.com/JOl1uWSx5Y
#temblor pic.twitter.com/VPyX9Wt3VT— Mauro V (@mao__7777) December 10, 2025
#Temblor— SantiagoRodriguez (@chaty1219) December 10, 2025
“Menos mal los perros avisan cuando hay un temblor”
Mi perro: pic.twitter.com/L8JqNfFD98
#Temblor en Colombia:— Serris 🌀 (@datoatipico) December 10, 2025
Los Santandereanos // El resto de Colombia pic.twitter.com/PJrVZcxZg8
Qué visaje como quedaron las calles de Bogotá después del temblor. pic.twitter.com/36eCwPtAs2— xxx (@taltalivan) December 10, 2025
"las mascotas sienten el #temblor mucho antes"— ★ 𝕵𝖍𝖔𝖆𝖓 ★ (@VayneJhoan) December 10, 2025
Mi perro en el quinto sueño: pic.twitter.com/eiolQrXPss
Hubo un #temblor y mi iPhone: pic.twitter.com/yq8TO6cn0f— julianito (@julianospinac1) December 10, 2025
Y si recogemos firmas para que solo tiemble de 10 am a 5 pm #temblor— torukito (@torukito_) December 10, 2025
así no se puede pic.twitter.com/Ym1xu9xN7b
#temblor no mientan así lo tomamos pic.twitter.com/Nfwe7iYwUS— P A N T O J A (@Pantojajuann) December 10, 2025
Yo afuera, en Bogotá, a las 3 am por el temblor 🥶 #temblor pic.twitter.com/hrEfyDIYzh— Jose Realpe (@joserealpe) December 10, 2025
#temblor pic.twitter.com/DXvUs0Ln6G— CAMILO RUBIANO (@CAMILORC24) December 10, 2025
#temblor todo Colombia 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/onKE0NIoST— WB (@wilmar_91) December 10, 2025
El #temblor nos puso a ver esta obra de arte: pic.twitter.com/LuPCahO4TO— Ingenieran't (@Ingvibes1) December 10, 2025