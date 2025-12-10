Ola de memes y reacciones por fuerte temblor de 5,8 que azotó a Colombia

Un fuerte movimiento telúrico sorprendió al país en la madrugada de este miércoles, 10 de diciembre, despertando a miles de colombianos que sintieron cómo la tierra se estremecía. Según el reporte emitido por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el evento sísmico alcanzó una magnitud de 5,8 y se registró a las 3:27 a. m., con epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, una región reconocida por su intensa actividad sísmica.

El temblor, que tuvo una profundidad aproximada de 150 kilómetros, se percibió en varias ciudades importantes, entre ellas Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Soacha. Debido a la hora en que ocurrió, gran parte de la población se encontraba dormida o preparándose para iniciar su jornada, por lo que la inesperada sacudida generó sorpresa y preocupación.

En redes sociales comenzaron a circular grabaciones y testimonios que mostraban la reacción de los habitantes ante el sismo, así como el movimiento en viviendas y edificios durante los segundos en que se presentó el fuerte sacudón.

En plataformas digitales, como es habitual, se presentó una fuerte ola de memes y reacciones de los usuarios, quienes no dejaron pasar el inesperado momento. Muchos se burlaron por la poca reacción de algunos que se quedaron durmiendo, mientras que otros hablaron de cómo las mascotas no presentían este evento.

De igual manera, varios utilizaron imágenes graciosas de personajes de Los Simpson para recrear las escenas, apuntando a lo divertido que fue. Algunos se centraron en la forma en la que todo pasó, precisamente por las horas de la madrugada.

Usuarios recopilaron videos viejos y memes antiguos para ponerle humor al asunto, ya que manifestaron que no lograron dormir más y tampoco retomar el sueño antes de empezar sus labores diarias.

Memes por el temblor de este 10 de diciembre

