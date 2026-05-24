Tutorial fácil y rápido para crear ‘stickers’ en WhatsApp con fotos propias desde el celular o el computador

La era digital ha transformado profundamente la forma en que las personas se comunican e interactúan, tanto en el ámbito personal como en el laboral. En ese contexto, aplicaciones de mensajería como WhatsApp se han convertido en herramientas fundamentales del día a día.

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Aunque una de sus principales funciones es el envío de mensajes escritos y notas de voz, con el paso de los años la plataforma ha ampliado sus herramientas para adaptarse a las necesidades de los usuarios. Así surgieron opciones como los estados, las videollamadas, el envío de archivos, la ubicación en tiempo real y muchas otras funciones que enriquecen la experiencia de comunicación.

Sin embargo, cada conversación suele estar acompañada del estilo y la personalidad de quienes participan. Es allí donde los emojis, GIF y stickers cobran especial relevancia, ya que permiten expresar emociones, reacciones e incluso bromas de una manera más dinámica y cercana.

En particular, los stickers han llevado la comunicación visual a otro nivel. A diferencia de los emojis tradicionales, ofrecen imágenes más grandes, expresivas y completamente personalizables. Muchas personas los utilizan para reaccionar sin necesidad de escribir, compartir memes o representar situaciones cotidianas de forma divertida.

El proceso puede hacerse tanto desde el celular como desde el computador. Foto: WHATSAPP

Por esta razón, contar con una amplia colección de stickers resulta entretenido para muchos usuarios. De hecho, algunas personas prefieren crear sus propios diseños a partir de fotografías personales, dado que esto añade un toque más gracioso y cercano a las conversaciones. Lo mejor es que no se necesita descargar aplicaciones externas, debido a que la misma plataforma incluye esta función.

El proceso es sencillo y puede realizarse tanto desde el celular como desde el computador. Lo primero que se debe hacer es abrir WhatsApp e ingresar a cualquier conversación. Desde allí se podrá acceder a la herramienta de creación de stickers.

Si el procedimiento se realiza desde un celular, es necesario pulsar la pestaña de stickers ubicada en la parte inferior de la pantalla, junto al ícono de la cámara. Después, se debe seleccionar la opción “Crear”.

Luego, solo queda escoger la fotografía que se desea convertir en sticker. La aplicación permite editar la imagen, recortarla y ajustar el área que se quiere destacar.

La app facilita convertir imágenes en stickers sin usar programas adicionales. Foto: Semana - Getty - Tenor

En caso de hacerlo desde el computador, el proceso también es rápido. Basta con ingresar a un chat, hacer clic en el ícono “+” y seleccionar la opción “Nuevo sticker”. Después, se debe elegir la imagen almacenada en el equipo para comenzar la edición.

Cuando la edición finalice, el resultado quedará guardado automáticamente y estará disponible para enviarse en cualquier conversación. De esta manera, los usuarios pueden crear stickers únicos con fotos de amigos, mascotas, paisajes o cualquier imagen divertida que quieran compartir.