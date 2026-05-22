La función de WhatsApp que debería restringir para evitar que delincuentes lo estafen con un simple mensaje

Hoy en día, las aplicaciones de mensajería han ganado popularidad gracias a la facilidad que ofrecen para comunicarse con familiares, amigos, parejas o compañeros de trabajo en cualquier momento. Entre ellas destaca WhatsApp, plataforma propiedad de Meta que, desde su lanzamiento en 2009, logró consolidarse como una de las herramientas más utilizadas en la era digital.

Ya no más llamadas fantasma: activando esta opción en su celular podrá evitar que le cuelguen cuando usted contesta

La posibilidad de compartir fotos, documentos, ubicaciones y conversaciones convirtió a la aplicación en un servicio esencial para millones de personas. No obstante, esa misma popularidad también la transformó en uno de los principales objetivos de los ciberdelincuentes, quienes buscan obtener información personal, datos bancarios o incluso acceso a otras cuentas digitales de sus víctimas.

Aunque la plataforma cuenta con cifrado de extremo a extremo y diversas funciones de seguridad, los criminales han encontrado distintos métodos para engañar a los usuarios y aprovechar descuidos cotidianos. En la mayoría de los casos, el problema no radica en la aplicación, sino en las estrategias de manipulación utilizadas para convencer a las personas de entregar sus datos de manera voluntaria.

Por esta razón, es importante mantener precaución y desconfiar de cualquier actividad sospechosa que pueda generar dudas. Asimismo, resulta fundamental utilizar de forma adecuada las herramientas de privacidad y seguridad que ofrece el servicio de mensajería.

Uno de los métodos más utilizados recientemente consiste en crear grupos masivos con fines maliciosos. Foto: 123rf

Uno de los métodos más utilizados en los últimos meses está relacionado con el uso indebido de los grupos en WhatsApp. Los hackers emplean bases de datos masivas para crear grupos con fines maliciosos, ya sea para enviar archivos descargables potencialmente peligrosos o para obtener información personal mediante técnicas de engaño.

Los cambios relacionados con la privacidad de los grupos solo pueden realizarse desde la aplicación móvil, dado que ni WhatsApp Web ni la versión de escritorio permiten modificar estos ajustes. Sin embargo, cualquier cambio realizado desde el teléfono se sincroniza automáticamente con las demás plataformas.

Los delincuentes buscan obtener información personal, datos bancarios o acceso a otras cuentas digitales mediante engaños. Foto: Getty Images

Desde su centro de ayuda, WhatsApp explica que es posible configurar quién tiene permiso para añadir usuarios a grupos desde la sección de Privacidad. La plataforma ofrece tres opciones: permitir que cualquier persona agregue al usuario sin aprobación previa, limitar esa posibilidad únicamente a los contactos guardados o excluir contactos específicos. En caso de que una persona no autorizada intente añadir a alguien a un grupo, deberá enviar una invitación privada con una vigencia de tres días para ser aceptada.