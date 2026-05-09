WhatsApp: la nueva función que debe tener en cuenta para proteger sus datos

WhatsApp está consolidada como una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas a nivel mundial. Recientemente, la aplicación anunció una nueva función para proteger los datos de los usuarios, la cual se denomina Ajustes estrictos de la cuenta.

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Esta es una función de “seguridad avanzada que activa los controles de privacidad y seguridad para proteger las cuentas contra ataques cibernéticos sofisticados”, según describe WhatsApp.

“Si activa esta función, se limitará el funcionamiento de WhatsApp en algunos aspectos, ya que, por ejemplo, se bloquearán los archivos adjuntos y multimedia de personas que no estén guardadas como contactos”, explicó la aplicación en su blog oficial.

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Estas son las principales modificaciones al activar la función

Seguridad de la cuenta : Se activará la verificación en dos pasos. Para los usuarios que ya tienen las copias de seguridad activadas, se recomiendan las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo.

: Se activará la verificación en dos pasos. Para los usuarios que ya tienen las copias de seguridad activadas, se recomiendan las copias de seguridad cifradas de extremo a extremo. Mensajes y contenido multimedia : Se desactivarán las vistas previas de enlaces. Además, se activará la función para bloquear grandes cantidades de mensajes de cuentas desconocidas.

: Se desactivarán las vistas previas de enlaces. Además, se activará la función para bloquear grandes cantidades de mensajes de cuentas desconocidas. Perfil y presencia : Se bloquearán su hora de última vez y estado en línea, la foto del perfil, la sección Info. Estos solo aparecerán para sus contactos o para su lista predefinida y más selectiva de personas.

: Se bloquearán su hora de última vez y estado en línea, la foto del perfil, la sección Info. Estos solo aparecerán para sus contactos o para su lista predefinida y más selectiva de personas. Grupos: Solo podrán añadirlo a grupos los contactos conocidos o una lista predefinida y más selectiva de personas.

WhatsApp. Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Cómo activar la función?

Para activar los ajustes estrictos de la cuenta se debe ir a a Ajustes > Privacidad > Opciones avanzadas. No puede activarlos ni desactivarlos desde WhatsApp Web: solo puede hacerlo desde su dispositivo principal.

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Otras funciones lanzadas en los últimos meses

Estas son otras funciones lanzadas recientemente.

Dos cuentas, un teléfono (ahora en iOS): Ahora se pueden tener dos cuentas de WhatsApp conectadas al mismo tiempo en iOS, tal como ya se puede hacer en dispositivos con Android. “Ya no necesita llevar dos teléfonos para separar cuestiones personales de laborales. Siempre sabrá en qué cuenta está porque su foto del perfil ahora estará visible en la pestaña inferior”, explica WhatsApp.

Stickers que reflejan su estado de ánimo: Los stickers dan más vida y fuerza a tus chats; ahora WhatsApp hace que sean más fáciles de usar al sugerir stickers mientras escribes sus emojis. Con tan solo un toque, puede cambiar un emoji por un sticker que capture exactamente cómo se siente.

Retoques de fotos con Meta AI: Ahora también se puede usar Meta AI para retocar fotos directamente en los chat antes de enviarlas, lo que hace más fácil eliminar algo que no le gusta, cambiar el fondo o aplicar un estilo divertido. Sin embargo, WhatsApp señala que es posible que “las funciones de Meta AI no estén disponibles para todos los usuarios”.

La ayuda para escribir con IA es aún más útil: La función Ayuda para escribir ahora puede elaborar un borrador para sugerir una respuesta en función de tu conversación, de modo que pueda enviar el mensaje adecuado y mantener la privacidad de sus chats.