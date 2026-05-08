“Un avistamiento real…”: El escalofriante audio que quedó desclasificado junto a cientos de archivos secretos de Estados Unidos

Tras décadas de mantener bajo llave los secretos del espacio, una serie de grabaciones han salido a la luz pública, revelando momentos de incertidumbre vividos por los pioneros de la exploración fuera de nuestro planeta. Entre el material recientemente liberado por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, destaca un audio de seis minutos que documenta un encuentro cercano ocurrido en 1965 durante la histórica misión Gemini VII.

Estados Unidos publica las primeras imágenes sobre ovnis y desclasifica cientos de archivos

El “intruso” que sorprendió a los astronautas

El 5 de diciembre de 1965, mientras la cápsula Gemini VII orbitaba la Tierra, el astronauta Frank Borman rompió el silencio radial para informar algo inusual a la base de control en Houston. En la grabación, se escucha a Borman advertir sobre un “bogey” situado a las “10 en punto” (una referencia usada por pilotos para indicar que algo está arriba y ligeramente a la izquierda de su posición actual).

La voz de Frank Borman quedó registrada en un audio espacial que estuvo oculto por décadas. Foto: AP

En el lenguaje técnico de la aviación, el término “bogey” se utiliza para describir a un objeto volador que no ha sido identificado y que aparece de forma inesperada en el radar o a la vista. Lo que hace que este audio sea particularmente inquietante es la claridad con la que el astronauta distingue este fenómeno de los restos comunes de la misión.

¿Basura espacial o una presencia inexplicable?

Ante el reporte, el personal en la Tierra intentó buscar una explicación lógica, preguntando a los tripulantes si lo que veían era simplemente el cohete propulsor (la parte de la nave que se desprende tras el despegue). Sin embargo, la respuesta de Borman fue tajante: podía ver el propulsor en un lugar, pero en otro punto distinto había tres avistamientos reales de objetos desconocidos.

“Tenemos varios, parece que tres ahí arriba, un avistamiento real”, comentó Borman.

🚨 ÚLTIMA HORA | Esta grabación de audio contiene comunicaciones aire-tierra y la transmisión de audio de Asuntos Públicos de la NASA con comentarios, registradas durante la misión Gemini 7.



El avistamiento ocurrió el 5 de diciembre de 1965.#ovni #NASA pic.twitter.com/IAsARh19y1 — Casi Interesante (@CasiInteres89) May 8, 2026

Junto a estos objetos, los astronautas describieron una nube de cientos de pequeñas partículas que brillaban en la oscuridad del espacio, comparándolas con los restos de un vehículo que se hubiera desintegrado a pocos kilómetros de distancia. El audio también cuenta con el testimonio de Jim Lovell, compañero de misión de Borman, quien confirmó que la visión no era un error óptico.

El fin del silencio oficial

La publicación de este material forma parte de una nueva política de transparencia impulsada por el gobierno estadounidense, que busca dar a conocer archivos que antes se consideraban información clasificada o prohibida. Según declaraciones del congresista Tim Burchett, este es solo el inicio de una serie de entregas semanales que incluirán testimonios de pilotos y videos sobre UAPs (siglas en inglés para Fenómenos Aéreos No Identificados).

Además de imágenes, entre los archivos desclasificados apareció una grabación inédita de la histórica Gemini VII. Foto: Departamento de guerra de los Estados Unidos

Aunque anteriormente hubo problemas técnicos que impidieron que estas grabaciones se conocieran —como fallos en las líneas de comunicación entre los edificios de la NASA—, el uso de las cintas maestras originales ha permitido que el mundo finalmente escuche lo que los astronautas vivieron hace casi 60 años en la soledad del cosmos.