Paso a paso: así puede convertir rápidamente archivos de texto en audios resumidos

Textos extensos ahora pueden convertirse en audios breves que resumen la información en minutos.

17 de septiembre de 2025, 12:53 a. m.
Informes y textos académicos pueden transformarse en audios listos para reproducirse.
Escuchar un documento ya es posible gracias a la opción de resúmenes en audio. | Foto: Getty Images

En un momento donde la información se produce y circula sin pausa, las personas buscan nuevas maneras de simplificar su relación con los contenidos.

Ahora aparece una alternativa llamativa que consiste en transformar documentos de texto en audios breves que se pueden escuchar en cualquier lugar. Esta posibilidad está disponible gracias a Gemini, que integra un botón pensado para facilitar el acceso a la información sin necesidad de leer durante horas.

Cómo transformar rápido los documentos con Gemini

El procedimiento para convertir textos en audios resulta bastante accesible, el usuario solo debe abrir la aplicación de Gemini en el celular o ingresar desde el navegador a la dirección oficial y allí cargar el archivo que desee, posteriormente en la parte de arriba del chat aparecerá el botón “Generar resumen de audio”, el cual se debe presionar y la IA comenzará a transformarlo.

Esta IA tiene la capacidad de transformar diferentes tipos de archivos de textos extensos que normalmente demandarían bastante tiempo de lectura.

Cada vez más personas prefieren escuchar resúmenes en lugar de leer páginas completas.
Informes y presentaciones pueden convertirse en audios prácticos para cualquier ocasión. | Foto: Gemini

La transformación de estos archivos puede variar teniendo en cuenta la cantidad de texto que se cargue en la IA.

Cuando la grabación está lista, Gemini lo notifica y el archivo aparece guardado en la sección de conversaciones recientes. Desde ese momento, la persona puede escucharlo directamente desde el dispositivo, de manera tan simple como reproducir cualquier otro audio.

Escuchar, descargar y compartir en segundos

Además de la posibilidad de reproducir el archivo dentro de la aplicación, Gemini ofrece alternativas adicionales que aumentan su utilidad, una de ellas es descargar el resumen para tenerlo disponible sin conexión, lo que permite escucharlo en viajes, trayectos diarios o en lugares donde no siempre se cuenta con internet estable.

Documentos largos se transforman en grabaciones fáciles de escuchar y compartir. | Foto: 123.rf

Otra función destacada es la de compartir, cada audio cuenta con un enlace público que puede copiarse y enviarse mediante correos electrónicos, aplicaciones de mensajería instantánea o incluso publicarse en redes sociales. De esta manera, la función aplica fácilmente para grupos de trabajo, cursos, incluso para investigaciones, permitiendo acceder al mismo contenido rápido a través de un enlace.

Herramientas como esta están cambiando la forma en como se transforman los documentos.

Ya no se trata solo de sentarse a repasar páginas, ahora es posible escuchar un resumen en audio y aprovechar mejor el tiempo. Así, estudiantes, trabajadores o cualquier persona pueden mantenerse al día mientras hacen ejercicio, se desplazan o disfrutan de un rato libre.

