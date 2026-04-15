Dos pilotos fueron escuchados maullando y ladrando en radiofrecuencia: el audio fue publicado en redes sociales

Dos pilotos fueron descubiertos al imitar sonidos de animales, incluyendo maullidos y ladridos, por la radio mientras se comunicaban entre sí cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington el pasado domingo, 12 de abril.

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Los sonidos de animales que se oían a través de la frecuencia de control de tráfico aéreo no provenían de un gato suelto en el avión, sino de pilotos humanos que imitaban ruidos de animales, según un artículo de ABC news.

El peculiar sonido, similar al de un gato, se registró en una frecuencia correspondiente al control del tráfico aéreo en el que es catalogado como uno de los aeropuertos más importantes del mundo.

“Meow, meow!” Pilots heard making cat sounds over an air traffic control frequency on Sunday were quickly scolded, with someone else on the frequency telling them, “You guys need to be professional pilots.” pic.twitter.com/ynRH8HnYg0 — ABC News (@ABC) April 15, 2026

Asimismo, la grabación fue captada y posteriormente difundida a través de la plataforma ATC.

Los pilotos fueron amonestados de inmediato, y otra voz en la frecuencia intervino diciendo: “Se supone que ustedes son aviadores profesionales”. Sin embargo, la advertencia fue respondida nuevamente con sonidos de maullidos y ladridos.

“Por eso todavía vuelan en un ‘RJ’”, comentó otra persona dirigiéndose a los pilotos. ‘RJ’ hace referencia a un avión regional. Numerosos aviadores novatos inician su trayectoria profesional operando vuelos para compañías aéreas regionales.

En un informe oficial, la Administración Federal de Aviación (FAA) señaló que la normativa vigente impide a los pilotos “entablar conversaciones no esenciales cuando se encuentran por debajo de los 10.000 pies de altitud”, y añadió que el organismo examina cada caso en el que exista la posibilidad de que se hayan vulnerado dichas disposiciones.

Las autoridades aéreas están investigando los hechos. Foto: Getty Images

La FAA comunicó que el sonido del maullido tiene su origen en una fuente ajena, aunque precisó que llevará a cabo una investigación una vez logre confirmarlo, según ABC News.

Dennis Tajer, aviador y portavoz de la Asociación de Pilotos Aliados, organización sindical que representa a los pilotos de American Airlines, afirmó haber percibido maullidos en la frecuencia de “guardia” en ocasiones previas.

La frecuencia de guarda apenas es empleada por pilotos y controladores, ya que está destinada exclusivamente a situaciones de emergencia.

La frecuencia de guarda apenas es empleada por pilotos y controladores. Foto: Getty Images

“No es entretenimiento, es una frecuencia seria y tiene un propósito serio”, señaló Tajer. “Cualquier cosa que la contamine con humor ocioso o cualquier tipo de broma no es bien recibida y debe cesar”.