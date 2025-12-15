Suscribirse

El audio del piloto que casi choca con una aeronave militar de EE. UU. cerca de Venezuela: “Tuvimos que detener el ascenso”

El incidente ocurre días después de que el presidente Trump anunciara que el espacio aéreo cercano a Venezuela estaba ‘cerrado’.

Redacción Mundo
15 de diciembre de 2025, 12:25 p. m.
La aeronave casi choca con el avión norteamericano de la Fuerza Aérea
La aeronave casi choca con el avión norteamericano de la Fuerza Aérea | Foto: Getty Images

Un vuelo de la aerolínea JetBlue se vio obligado a reaccionar durante el ascenso, al despegar del Aeropuerto Internacional Hato, en Curazao, después de que estuviera a punto de chocar con un avión cisterna de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

“Casi chocamos en el aire aquí arriba (…) pasaron justo en nuestra trayectoria de vuelo (…) no tienen el transpondedor encendido”, dice el impactante audio del piloto que narró los hechos tras evitar la colisión.

Según el piloto, su avión casi choca con la aeronave militar estadounidense, que se encuentra realizando ejercicios militares en el Caribe, de cara a la presión que ejerce la administración Trump contra el dictador Nicolás Maduro a través de ataques directos a embarcaciones narcotraficantes en aguas internacionales.

“Acabamos de pasar un avión justo delante de nosotros a menos de ocho kilómetros, quizás a tres o cinco kilómetros, pero era un avión de reabastecimiento en vuelo de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y estaba a nuestra altitud”.

La aeronave implicada correspondía al vuelo 1112 de la compañía JetBlue, un Airbus A320 con matrícula N809JB, que tenía como destino el aeropuerto JFK de Nueva York.

Contexto: Así operan los militares de EE. UU. a pocos kilómetros de Venezuela: las nuevas imágenes del despliegue militar en el Caribe

El incidente se produjo durante la fase de ascenso, poco después del despegue desde la isla caribeña, situada en las proximidades del litoral venezolano.

“’Tuvimos que detener el ascenso’. El piloto añadió que el avión de la Fuerza Aérea se dirigió entonces hacia el espacio aéreo venezolano”, según el audio publicado por Associated Press.

El piloto reportó el incidente y aseguró que casi chocaba con la aeronave. Imagen de referencia
El piloto reportó el incidente y aseguró que casi chocaba con la aeronave. Imagen de referencia | Foto: Getty Images

El hecho ocurre en el marco de la denominada operación ‘Lanza del Sur’, que cuenta con un incremento de la presencia militar estadounidense en la zona, que ha incluido el despliegue del portaaviones ‘USS Gerald Ford’, el más grande de la Armada estadounidense, aviones caza y embarcaciones anfibias.

El pasado 29 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que el espacio aéreo “sobre” Venezuela “y sus alrededores” ha quedado completamente “cerrado” en un paso más hacia una posible invasión por tierra del país.

El anuncio ocurrió en la misma semana en la que el mandatario norteamericano hablaba sobre su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, teniendo especialmente en cuenta la acumulación de efectivos militares en torno a la zona.

Fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe
Fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe | Foto: x/@Southcom

“A todas las aerolíneas, pilotos, narcotraficantes y traficantes de personas: les rogamos que consideren que el espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores permanecerá cerrado en su totalidad”, dijo el presidente estadounidense en su plataforma Truth Social a finales del mes pasado.

JetBlueVenezuelaEstados UnidosCurazao

