Cómo instalar correctamente una barra de sonido al televisor para obtener la mejor calidad de audio en casa

Seguir una guía adecuada garantiza aprovechar cada función de la barra y convertir una sala común en un espacio de entretenimiento con calidad profesional.

Redacción Tecnología
18 de septiembre de 2025, 2:35 p. m.
Es posible llenar cada rincón de su hogar con música gracias a equipos de sonido, parlantes, teatros en casa y amplificadores. | Foto: Getty Images

Instalar una barra de sonido no consiste únicamente en conectarla al televisor y encenderla. Para lograr un rendimiento superior es necesario cuidar detalles como el tipo de cable utilizado, la orientación del dispositivo y la calibración del sonido según el espacio.

Un error en cualquiera de estos aspectos puede traducirse en un audio apagado, con ecos o con pérdida de nitidez, lo que limita la verdadera capacidad del equipo. Por eso, seguir una guía adecuada garantiza aprovechar cada función de la barra y convertir una sala común en un espacio de entretenimiento con calidad profesional.

Existen soluciones sencillas y rápidas que permiten mejorar el audio sin necesidad de invertir dinero adicional. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Existen distintas formas de integrar este dispositivo al televisor, tanto en las conexiones como en el lugar en el que se ubique. Algunas barras funcionan mejor con entradas ópticas digitales, mientras que las versiones inalámbricas brindan comodidad aunque con ciertas limitaciones de fidelidad.

Además, los accesorios como subwoofers o altavoces satélites tienen posiciones estratégicas que potencian la experiencia. Cuando todos estos elementos se instalan de manera armónica, se obtiene un sonido equilibrado y envolvente que transforma por completo la forma de ver películas, series o eventos deportivos en casa.

¿Qué hacer para instalar correctamente una barra de sonido?

De acuerdo con el sitio web Sonidook.com, el primer paso para instalar correctamente una barra de sonido es identificar la mejor forma de conexión entre el televisor y el equipo. Existen varias alternativas, pero las más comunes son el cable HDMI ARC (Audio Return Channel) o el ARC (Enhanced Audio Return Channel), la entrada óptica digital y la conexión por Bluetooth.

No obstante, es importante verificar que ambos dispositivos sean compatibles con esta función. En caso contrario, la conexión óptica es una alternativa confiable, que asegura un sonido limpio y sin interferencias.

Es importante determinar cuál de los dispositivos consume más energía en la casa.
Expertos recomiendan mantener la barra a una distancia mínima de 5 a 10 centímetros de la pared para que el audio no se vea distorsionado por los rebotes. | Foto: Getty Images

Además de la conexión, la ubicación del dispositivo es un aspecto determinante para obtener el mejor resultado. Los expertos coinciden en que la barra debe colocarse justo debajo del televisor, centrada y a la altura de los oídos del espectador. De esta manera, el sonido se proyecta directamente hacia el usuario, creando una experiencia más inmersiva.

Si el televisor está instalado en la pared, la barra de sonido también puede fijarse en ese espacio, siempre respetando la alineación con la pantalla. Es fundamental evitar obstrucciones, como muebles o decoraciones, que puedan bloquear la salida del sonido. Asimismo, recomiendan mantener la barra a una distancia mínima de 5 a 10 centímetros de la pared para que el audio no se vea distorsionado por los rebotes.

