Si quiere mejorar la calidad del audio de la barra de sonido del televisor, haga esto para solucionarlo fácilmente y sin gastar más

Cualquier usuario puede disfrutar de un sonido más claro, nítido y envolvente sin hacer ninguna inversión extra.

14 de septiembre de 2025, 2:05 p. m.
Existen soluciones sencillas y rápidas que permiten mejorar el audio sin necesidad de invertir dinero adicional.
Existen soluciones sencillas y rápidas que permiten mejorar el audio sin necesidad de invertir dinero adicional.

Un accesorio que se ha vuelto casi que indispensable en los hogares, especialmente para disfrutar de películas, series y música con mejor experiencia auditiva, son las barra de sonido. Sin embargo, no siempre se obtiene la calidad esperada, incluso cuando el dispositivo es nuevo o de buena marca.

De acuerdo con el sitio web Sonidook.com, en la mayoría de los casos, el problema no está en la barra de sonido, sino en su configuración o ubicación. Afortunadamente, existen soluciones sencillas y rápidas que permiten mejorar el audio sin necesidad de invertir dinero adicional.

Es importante determinar cuál de los dispositivos consume más energía en la casa.
No siempre se obtiene la calidad esperada, incluso cuando el dispositivo es nuevo o de buena marca.

Soluciones que marcan la diferencia

Muchas barras de sonido modernas cuentan con una función de calibración automática que adapta el audio al tamaño y la disposición de la habitación. Esta herramienta permite que el sonido se ajuste de manera óptima al espacio, garantizando una experiencia más envolvente y equilibrada.

Esta alternativa resulta especialmente útil en salas con formas irregulares o con mobiliario que pueda interferir en la proyección del sonido, ya que ajusta automáticamente los niveles para que cada rincón reciba un audio claro y definido.

Contexto: ¿El televisor no tiene sonido al ver películas?: causas frecuentes y cómo solucionarlo en pocos pasos

Cuando una barra de sonido no incluye calibración automática, es posible mejorar el audio mediante ajustes manuales de parámetros como graves y agudos. Esta opción resulta especialmente valiosa si se perciben diálogos poco claros o efectos de baja frecuencia demasiado intensos.

La mayoría de los modelos actuales ofrecen modos de sonido específicos para distintos contenidos, como películas, series, deportes o videojuegos, lo que permite personalizar la experiencia según lo que se esté reproduciendo.

Las barras de sonido puede consumir energía en stand-by.
Las barras de sonido puede consumir energía en stand-by.

Estos cambios suelen realizarse desde el control remoto de la barra o mediante la aplicación oficial del fabricante, facilitando un ajuste rápido y preciso sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

Además, ajustar los ecualizadores en la barra de sonido permite resaltar graves, medios o agudos según las preferencias del usuario. La mayoría de las barras de sonido incluyen modos predefinidos como “cine”, “música” o “voz”, que optimizan el audio según el contenido. Probar cada modo y ajustar manualmente el ecualizador puede marcar una diferencia notable sin gastar un solo peso.

