El botón del televisor que puede hacerle la vida más fácil al ver películas o series: así se llama y está en el control remoto

Los televisores inteligentes se han convertido en uno de los principales dispositivos de entretenimiento en los hogares. Gracias a su conexión a internet, ofrecen múltiples herramientas y funciones que permiten acceder a contenidos y servicios digitales directamente desde el equipo, algo que no era posible en los modelos tradicionales.

Uno de sus principales beneficios es el acceso directo a plataformas de streaming. A través de aplicaciones instaladas en el sistema del televisor, los usuarios pueden ver películas, series, documentales o eventos deportivos sin necesidad de dispositivos adicionales.

Servicios como Netflix, YouTube, Disney+ o Amazon Prime Video están disponibles en la mayoría de estos dispositivos, lo que permite elegir qué ver y en qué momento hacerlo. Este cambio ha transformado la forma en que muchas personas consumen televisión, pasando de una programación fija a una experiencia completamente bajo demanda.

La audiodescripción facilita la comprensión del contenido, especialmente para personas mayores o con dificultades visuales. Foto: Getty Images

Además, esta conectividad permite que el televisor se integre con otros dispositivos del hogar, como asistentes de voz, consolas de videojuegos o sistemas de sonido, formando parte de un ecosistema tecnológico que amplía sus posibilidades de uso.

Sin embargo, muchos usuarios desconocen que el control remoto también incluye funciones que pueden mejorar significativamente la experiencia. Uno de los botones que suele pasar desapercibido es el marcado como AD, presente en muchos mandos de televisores actuales. Este corresponde a la función de Audio Descripción, una herramienta poco conocida pero muy útil.

Cuando se activa, el aparato reproduce una pista de audio adicional con un narrador que describe elementos visuales de la escena —como cambios de escenario, gestos, acciones o textos en pantalla— durante las pausas de los diálogos.

A diferencia de los subtítulos o de simplemente subir el volumen, esta función complementa la imagen con información sonora para facilitar la comprensión del contenido. Por esta razón, resulta especialmente útil para personas mayores o con dificultades visuales que podrían perder detalles importantes en la pantalla.

Si el mando no tiene ese botón, la función también puede activarse desde el menú de 'Configuración'. Foto: Getty Images

La audiodescripción puede activarse directamente desde el control remoto si este cuenta con un botón marcado como AD, Audio o con el símbolo de accesibilidad, que abre el menú donde aparece la opción de Audio Descripción. En caso de que el mando no tenga este botón, también se puede habilitar desde el menú de ‘Configuración’, generalmente dentro de la sección de ‘Accesibilidad’ o ‘Sonido’.

Es importante tener en cuenta que esta función solo está disponible cuando el contenido incluye esa pista adicional de audio. Actualmente suele encontrarse en algunos programas de la televisión digital terrestre (TDT) y en muchas producciones recientes de plataformas de streaming.