¿El televisor no tiene sonido al ver películas?: causas frecuentes y cómo solucionarlo en pocos pasos

La causa más frecuente de la ausencia de sonido es un volumen demasiado bajo o, incluso, la activación accidental del modo “mute”. A menudo, los controles remotos o los botones del televisor pueden ser presionados de manera inadvertida, silenciando el sonido o bajándolo al mínimo. Por lo tanto, se recomienda revisar que el volumen esté a un nivel adecuado y asegurarse de que el televisor no esté en silencio.

En caso de estar utilizando dispositivos externos, como una barra de sonido, una consola de videojuegos o un decodificador, los cables de conexión podrían estar flojos o desconectados. Los cables HDMI, RCA u ópticos pueden generar problemas si no están correctamente conectados. Es recomendable verificar todas las conexiones de audio y video, asegurándose de que estén bien sujetas.

Otra posible causa es una incorrecta configuración del televisor. Si se está utilizando una fuente de entrada equivocada, como un puerto HDMI que no está en uso, el audio no se reproducirá. Este inconveniente es frecuente cuando se conectan dispositivos externos y el televisor no está configurado adecuadamente para recibir la señal de audio.