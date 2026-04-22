El método infalible para conectar su teléfono celular Android o iPhone al televisor de forma inalámbrica

Hoy en día, el consumo de contenido en streaming se ha consolidado como una de las principales fuentes de entretenimiento. Plataformas como Netflix, HBO o Prime Video permiten a los usuarios acceder a películas, series y documentales de manera inmediata y variada.

Este acceso es posible gracias a los avances tecnológicos incorporados en muchos televisores, especialmente en los Smart TV, que pueden conectarse a internet y ofrecer una experiencia mucho más completa.

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Estos dispositivos cuentan con procesadores y memoria interna que les permiten ejecutar múltiples funciones de forma simultánea, como cambiar entre aplicaciones, reproducir contenido en alta resolución o incluso interactuar mediante asistentes de voz.

Todo esto contribuye a una experiencia más dinámica y personalizada, en la que cada usuario puede adaptar el televisor según sus preferencias, instalando únicamente las aplicaciones que utiliza con mayor frecuencia.

Sin embargo, pese a estas capacidades, muchos usuarios prefieren proyectar la pantalla de su celular en el televisor. Esta práctica se ha vuelto cada vez más común, ya que el teléfono móvil sigue siendo el dispositivo principal desde el cual se consume contenido. Su uso resulta más intuitivo, rápido y familiar, lo que facilita el control de lo que se visualiza en una pantalla más grande.

Los usuarios pueden adaptar el televisor a sus preferencias. Foto: Getty Images

Esta opción es especialmente útil para compartir fotos o videos en un formato más amplio, brindando mayor comodidad. Para hacerlo, es fundamental identificar el método más adecuado según el tipo de dispositivo. Generalmente, existen dos formas principales de conexión: mediante cable o de manera inalámbrica.

En el caso de la conexión por cable, se puede utilizar un adaptador de USB-C a HDMI o, en modelos antiguos de iPhone, un adaptador Lightning a HDMI. Al establecer la conexión, la imagen suele transmitirse automáticamente. No obstante, en dispositivos Android esta función suele estar disponible únicamente en modelos más avanzados, mientras que en iPhone es compatible de forma más generalizada.

Por otro lado, la conexión inalámbrica requiere que el televisor sea compatible con tecnologías como Chromecast o AirPlay, o que cuente con un dispositivo externo que permita estas funciones. Antes de adquirir algún accesorio, se recomienda verificar si el televisor ya admite la proyección de pantalla.

Los televisores inteligentes permiten acceder a internet y a aplicaciones de streaming. Foto: Getty Images

Para ello, basta con conectar ambos dispositivos a la misma red wifi, abrir una aplicación como YouTube y utilizar el ícono de transmisión. Si el televisor aparece en la lista, no será necesario ningún equipo adicional.

En caso de que el televisor no sea compatible, será necesario recurrir a un cable HDMI o a un dispositivo externo, según el tipo de celular.

Además, es importante tener en cuenta que no todos los teléfonos Android permiten la salida de video a través de USB-C o micro USB, por lo que se recomienda verificar esta característica previamente.

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En contraste, los iPhone sí permiten proyectar la pantalla: los modelos con puerto Lightning requieren un adaptador y un cable HDMI adicional, mientras que versiones más recientes, como el iPhone 15, pueden utilizar directamente un cable USB-C, al igual que algunos dispositivos Android compatibles.