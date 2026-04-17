Confirman nueva ‘cambiatón’ para renovar el televisor viejo en los hogares colombianos: fecha y requisitos que debe cumplir

Con la llegada del Mundial y la expectativa por ver a la selección Colombia en cada uno de sus partidos, crece el interés de los usuarios por adquirir televisores que ofrezcan no solo una imagen de alta calidad, sino también un sonido envolvente que permita disfrutar al máximo este evento deportivo que ya empieza a despertar la emoción de millones de aficionados.

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En ese contexto, son cada vez más quienes, de cara a 2026, buscan modelos que se ajusten a sus necesidades y preferencias. Sin embargo, pocos saben que pueden darle una segunda vida útil a ese televisor antiguo que tienen en casa y que ya no ofrece el mismo rendimiento.

Para quienes están considerando renovar su equipo, en los próximos días se llevará a cabo la conocida “cambiatón”, una iniciativa impulsada por los supermercados Jumbo y Metro bajo la campaña “Es más mundial”.

De acuerdo con la información publicada en sus redes sociales, entre el 16 y el 19 de abril, de 12:00 p. m. a 8:00 p. m., las tiendas seleccionadas realizarán una jornada orientada a incentivar la renovación de televisores, mediante la recepción de equipos usados como parte de pago para la compra de uno nuevo.

Con la llegada del Mundial muchas personas buscan un televisor con excelente imagen. Foto: Getty Images/iStockphoto

Los puntos habilitados para esta actividad son:

Bogotá: Jumbo Hayuelos, Jumbo 170 y Metro Bosa

Medellín: Jumbo La 65

Cali: Jumbo Valle del Lili

Cartagena: Jumbo Caribe Plaza

Cúcuta: Metro Libertad

La iniciativa está dirigida a personas que cuenten con televisores de pantalla plana —no se aceptan modelos de cola— y que deseen adquirir equipos de más de 55 pulgadas. El personal en tienda será el encargado de evaluar el estado del dispositivo y, en caso de cumplir con las condiciones establecidas, se otorgará un bono de $200.000, redimible en la compra.

La jornada se realizará del 16 al 19 de abril, entre las 12:00 p. m. y las 8:00 p. m. Foto: Getty Images

Como parte del componente social de la campaña, los televisores recolectados serán donados a Abaco.

Es importante tener en cuenta que los equipos deben estar en buenas condiciones, sin daños estructurales como pantallas quebradas o averiadas. De cumplir con estos requisitos, los participantes podrán acceder a un nuevo televisor, eligiendo entre una amplia variedad de marcas, diseños y precios disponibles.