No hay imagen ni sonido en el televisor al conectar el HDMI: el error que podría estar provocando inestabilidad en la transmisión

Hoy, todos los televisores modernos cuentan con una de las características más importantes: los puertos HDMI. Esta función es, quizá, una de las más relevantes, pero también una de las más desaprovechadas. Muchos usuarios desconocen que puede mejorar de forma significativa la experiencia, tanto al ver contenido en streaming como al jugar en línea.

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Según Xataka, HDMI (Interfaz Multimedia de Alta Definición) es un tipo de conexión que permite transmitir audio y video al mismo tiempo entre dispositivos, como una consola y un televisor. Aunque los usuarios se refieren a los cables, en realidad HDMI es el estándar de conexión.

Existen distintos tipos de conectores (estándar, mini y micro) y varias versiones que han evolucionado con el tiempo. Un cable más moderno, como HDMI 2.1, es compatible con versiones anteriores; sin embargo, utilizar un cable antiguo puede limitar el rendimiento de dispositivos más recientes.

Como desventaja, HDMI solo transmite señal digital, por lo que no es compatible directamente con pantallas analógicas. Además, la variedad de versiones y conectores puede generar confusión al momento de elegir el cable adecuado.

Este puerto HDMI es muy poco conocido por los usuarios. Foto: Getty Images

Los cables se diferencian principalmente por su tipo de conector, que puede identificarse fácilmente por su tamaño. Existen tres principales:

Tipo A (estándar): es el más común y se encuentra en televisores, consolas y la mayoría de dispositivos.

es el más común y se encuentra en televisores, consolas y la mayoría de dispositivos. Tipo C (mini): más pequeño, pensado para equipos compactos como cámaras de video.

más pequeño, pensado para equipos compactos como cámaras de video. Tipo D (micro): el más reducido, similar al microUSB, usado en dispositivos muy pequeños como cámaras fotográficas.

Sin embargo, muchas personas no los aprovechan lo suficiente o presentan problemas de conexión que les impiden utilizarlos correctamente. Las causas pueden ser variadas y, aunque a veces generan preocupación, no siempre implican fallas graves, dado que en muchos casos son temporales y se pueden solucionar con algunos ajustes, sin necesidad de recurrir a un servicio técnico.

El puerto HDMI se ha hecho de uso universal para varios dispositivos. Foto: Getty Images

Cuando un televisor no detecta el HDMI, las causas pueden ser tanto de hardware como de configuración. Entre las más comunes están el uso de cables dañados o incompatibles, la selección incorrecta de la entrada en el televisor o un software desactualizado que impide reconocer dispositivos modernos.

Para solucionarlo, se recomienda revisar el estado del cable, probar otro puerto HDMI, asegurarse de elegir la entrada correcta, reiniciar los dispositivos y mantener actualizado el sistema del televisor.