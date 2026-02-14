Tecnología

Antes de conectar un cable HDMI a su Smart TV, elija el adecuado para evitar una experiencia desastrosa al usarlo

Elegir correctamente estos cables no solo optimiza la calidad de imagen y sonido, sino que garantiza que cada dispositivo funcione como fue diseñado.

Redacción Tecnología
14 de febrero de 2026, 8:20 p. m.
Utilizar un conmutador HDMI ofrece una solución práctica.
Utilizar un conmutador HDMI ofrece una solución práctica. Foto: Getty Images/iStockphoto

En la parte trasera de la mayoría de los televisores modernos hay una hilera de puertos HDMI aparentemente idénticos. Ante esto, los cables conectados a un televisor no deben elegirse al azar, ya que, al igual que ocurre con los distintos estándares USB, existen versiones de HDMI con capacidades técnicas diferentes.

Aunque algunos puertos estén numerados como HDMI 1, 2 o 3, asumir que todos funcionan de la misma manera puede provocar limitaciones importantes. Conectar equipos sin considerar estas diferencias podría reducir la calidad de imagen, impedir que la resolución del televisor se aproveche plenamente, disminuir la velocidad de transmisión y generar incompatibilidades con ciertas funciones avanzadas.

Los puertos HDMI están diseñados para mejorar la experiencia de visualización.
Los puertos HDMI están diseñados para mejorar la experiencia de visualización. Foto: Getty Images

¿Qué tipos de puertos HDMI se pueden usar en un Smart TV?

La diferencia entre estándares HDMI recuerda a la que existe entre USB 2.0 y USB 3.0: no todos ofrecen la misma potencia ni el mismo rendimiento. Tanto los cables como los puertos HDMI están definidos por versiones técnicas que determinan la velocidad de transmisión, la estabilidad de la señal y la calidad final del contenido que se muestra en pantalla.

El estándar HDMI 1.4 representa la base más antigua aún en uso. Su ancho de banda de 10,2 Gbps permite reproducir contenido en resolución 4K, pero solo a 24 o 30 cuadros por segundo. Aunque incorpora la función ARC para el envío de audio, su capacidad lo limita principalmente a dispositivos sencillos o configuraciones sin grandes exigencias técnicas.

¿El fin de las regletas eléctricas?: el invento tecnológico que podría revolucionar la forma de conectar los aparatos en el hogar

El HDMI 2.0 se ha consolidado como la opción más extendida por su equilibrio entre rendimiento y compatibilidad. Con un ancho de banda de 18 Gbps, admite 4K a 60 Hz y compatibilidad con HDR, lo que lo vuelve suficiente para la mayoría de equipos domésticos. Además, mantiene el soporte para ARC, facilitando la conexión con sistemas de sonido sin requerir cables adicionales.

En el nivel superior se encuentra HDMI 2.1, diseñado para contenidos de alta exigencia. Su capacidad de 48 Gbps permite 4K a 120 Hz, 8K a 60 Hz e incluso resoluciones superiores, junto con tecnologías como eARC, frecuencia de actualización variable y modo automático de baja latencia.

No todos los cables son aptos para los televisores modernos.
No todos los cables son aptos para los televisores modernos. Foto: Getty Images

Más adelante aparece HDMI 2.2, con un ancho de banda de 96 Gbps y soporte para resoluciones extremadamente altas, aunque todavía no forma parte del mercado de consumo habitual.

La elección del puerto adecuado depende del tipo de dispositivo conectado. Las barras de sonido requieren ARC o eARC para transmitir audio correctamente; las consolas modernas funcionan como mínimo con HDMI 2.0, aunque HDMI 2.1 permite mayor fluidez; los reproductores de streaming operan sin problemas con HDMI 2.0; y en el caso de ordenadores, otras conexiones suelen ser más recomendables, salvo que se disponga de HDMI 2.1.

En todos los casos, el rendimiento óptimo solo se consigue cuando el puerto, el cable y el dispositivo comparten el mismo estándar tecnológico.

El desafío de conectar múltiples dispositivos HDMI a un televisor con puertos limitados puede resolverse con un truco poco conocido.

Antes de conectar un cable HDMI a su Smart TV, elija el adecuado para evitar una experiencia desastrosa al usarlo

