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¿El fin del cable HDMI? La tecnología inalámbrica que cambiaría la forma de conectar dispositivos sin cables ni interrupciones

Esta tecnología de alta velocidad permite transmitir audio y video desde celulares, tabletas o computadores al televisor sin cables, impulsando conexiones más prácticas.

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Redacción Tecnología
17 de marzo de 2026, 2:57 p. m.
Esta tecnología podría reemplazar estos cables HDMI.
Esta tecnología podría reemplazar estos cables HDMI. Foto: Getty Images

Durante más de dos décadas, el cable HDMI se ha consolidado como una de las opciones principales para conectar televisores, computadores, consolas y reproductores multimedia. Su capacidad para transmitir imagen y sonido en alta definición a través de un solo cable lo vuelve en un recurso esencial en millones de hogares, facilitando la conexión entre distintos dispositivos de forma rápida y eficiente.

Sin embargo, el desarrollo de tecnologías inalámbricas ha transformado este panorama. Existen sistemas que permiten transmitir contenido en calidad 4K sin necesidad de cables y a distancias superiores a los 30 metros.

Conectar el celular al televisor es una opción práctica para quienes buscan proyectar contenido.
Conectar el celular al televisor es una opción práctica para quienes buscan proyectar contenido. Foto: Getty Images

Estas soluciones, basadas en redes de alta velocidad, permiten enviar señal de audio y video desde celulares, tabletas o computadores directamente al televisor, lo que impulsa una tendencia creciente hacia conexiones más prácticas y sin cables.

Entre las opciones más utilizadas destacan tecnologías que permiten conectar dispositivos sin cables, como las que funcionan mediante Wifi Direct, capaces de enlazar equipos entre sí sin necesidad de un router. También existen herramientas que facilitan el envío de contenido desde aplicaciones o navegadores directamente al televisor, así como sistemas que duplican la pantalla de un dispositivo en otro compatible.

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En conjunto, estas alternativas operan como una especie de “HDMI inalámbrico”, ya que permiten transmitir audio y video en formato digital sin recurrir a conexiones físicas. De esta manera, los usuarios pueden compartir contenido de forma rápida y sencilla.

Uno de los principales beneficios frente al cable tradicional es la comodidad. Al eliminar las conexiones visibles, se logra una instalación más limpia tanto en hogares como en oficinas, además de reducir la complejidad al momento de conectar televisores o proyectores.

El desafío de conectar múltiples dispositivos HDMI a un televisor con puertos limitados puede resolverse con un truco poco conocido.
A esto se suma que muchos televisores inteligentes ya integran estas funciones, lo que simplifica aún más su uso. Foto: Getty Images/iStockphoto

Entre sus ventajas más destacadas se encuentran la posibilidad de transmitir contenido en calidad 4K con sonido de alta fidelidad, un alcance que en algunos casos supera los 30 metros y la facilidad para compartir archivos desde celulares, tabletas o computadores. A esto se suma que muchos televisores inteligentes ya integran estas funciones, lo que simplifica aún más su uso.

A pesar del crecimiento de las alternativas inalámbricas, el cable HDMI sigue siendo la opción más confiable en determinados usos, como consolas de videojuegos, computadores de escritorio, sistemas de cine en casa y equipos profesionales de audio y video. Esto se debe a que ofrece una conexión totalmente estable y con una latencia prácticamente inexistente, características clave para actividades que requieren máxima precisión y rendimiento.