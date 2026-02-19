Tecnología

Revise este detalle clave del cable HDMI de su televisor para evitar una mala experiencia al momento de conectarlo

Aunque suele ser resistente, con el paso del tiempo y el uso continuo puede deteriorarse, lo que afecta directamente la experiencia de visualización.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
19 de febrero de 2026, 9:17 a. m.
Los cables HDMI se pueden desgastar con el tiempo y ya no funcionar igual. Foto: Getty Images

Los televisores actuales incorporan funciones avanzadas que permiten conectarlos a internet y disfrutar de una experiencia mucho más completa. Gracias a esto, es posible descargar aplicaciones, escuchar música, jugar en línea y acceder a plataformas de streaming, entre muchas otras actividades, directamente desde el dispositivo.

Sin embargo, para aprovechar al máximo estas funciones, existen accesorios que facilitan la conexión y mejoran la experiencia. Uno de los más importantes es el cable HDMI, que hoy en día se ofrece en diferentes versiones y especificaciones según las necesidades del usuario.

¿Para qué sirven los cables HDMI?

Los cables HDMI tienen múltiples usos en la vida cotidiana. Permiten, por ejemplo, reproducir películas y series en alta resolución, proyectar presentaciones desde un computador a una pantalla más grande o crear sistemas de entretenimiento más completos, como un cine en casa. En todos estos casos, garantizan una transmisión de audio y video de alta calidad, con una señal estable y sin interferencias.

Una mala conexión wifi podría arruinar toda la experiencia de reproducción de contenidos. Foto: Getty Images

¿Cuándo es el momento correcto de reemplazar mi HDMI por uno nuevo?

Aunque muchas personas no lo saben, los cables HDMI también tienen una vida útil. Con el paso del tiempo, pueden deteriorarse o perder rendimiento, lo que afecta la calidad de la imagen y el sonido.

Según Computer Hoy, estos cables suelen durar entre 7 y 10 años, e incluso más si son originales y se les da un buen uso. Sin embargo, los cables de baja calidad o que no cumplen con estándares adecuados tienden a desgastarse más rápido, especialmente si se conectan y desconectan con frecuencia o se exponen a temperaturas extremas.

Más allá del tiempo de uso, es fundamental prestar atención a ciertos signos de desgaste. Entre ellos se encuentran:

  • Daños físicos visibles, como grietas, cables expuestos u oxidación
  • Fallas en la imagen o el sonido
  • Interrupciones o inestabilidad en la conexión
Tener un cable HDMI es fundamental en la actualidad. Foto: Getty Images

Cualquiera de estas señales indica que es momento de reemplazar el cable, ya que su funcionamiento ya no es óptimo. No obstante, evitar doblarlo en exceso, no jalarlo al desconectarlo y mantener limpios los puertos son prácticas que ayudan a prolongar su duración.

Otro aspecto importante es que los cables más antiguos pueden no ser compatibles con las exigencias de los dispositivos actuales. Equipos más modernos requieren mayor ancho de banda para ofrecer resoluciones más altas y mejores tasas de refresco. Por eso, aunque el cable aún funcione, podría estar limitando el rendimiento del televisor u otros dispositivos conectados.

