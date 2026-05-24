La novedosa tecnología que transmite audio y video en 4K de manera inalámbrica: ya no necesitará más cables HDMI

Durante mucho tiempo, el estándar HDMI ha sido una de las tecnologías más útiles para quienes buscan una experiencia de entretenimiento más completa. Actualmente está presente en televisores, computadores, consolas de videojuegos, proyectores e incluso algunos celulares, como parte de los diferentes puertos que incorporan estos dispositivos modernos para transmitir imagen y sonido.

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HDMI, sigla de High-Definition Multimedia Interface, es una tecnología diseñada para transmitir audio y video digital de alta calidad mediante un solo cable. Gracias a este sistema, los usuarios pueden conectar distintos equipos de forma sencilla y disfrutar de una mejor experiencia visual y sonora.

Por ejemplo, esta tecnología permite:

Conectar un televisor a un decodificador o una consola de videojuegos.

Vincular un computador portátil a una pantalla externa o a un proyector.

Transmitir películas, series o videojuegos en alta definición.

Mejorar la calidad de imagen y sonido en sistemas de entretenimiento.

Conectar barras de sonido o teatros en casa.

Los puertos HDMI del televisor son clave para la transmisión de contenido de calidad. Foto: Getty Images

Además, gracias a sus constantes avances, HDMI permite disfrutar de resoluciones como Full HD, 4K e incluso 8K en sus versiones más recientes.

Sin embargo, como ocurre con muchas tecnologías, HDMI también ha evolucionado con el paso del tiempo y ya existen alternativas inalámbricas que han despertado el interés de muchos usuarios.

Según explica MovilZona, los HDMI inalámbricos funcionan de manera similar a los cables tradicionales, pero sin necesidad de una conexión física. Estos dispositivos transmiten audio y video entre equipos mediante dos adaptadores o dongles: uno envía la señal desde aparatos como computadores, consolas o celulares, y el otro la recibe en el televisor o pantalla. Además, son dispositivos Plug and Play, por lo que no requieren instalaciones complejas ni configuraciones avanzadas.

Existe una versión inalámbrica del HDMI que permite hacer esa conexión sin necesidad de cables físicos. Foto: Getty Images

Generalmente, estos adaptadores se alimentan por USB y ofrecen mayor comodidad al reducir la cantidad de cables en el hogar. No obstante, también presentan algunas limitaciones frente al HDMI tradicional. La señal puede perder calidad o sufrir interrupciones cuando los dispositivos están demasiado alejados, además de generar una mayor latencia.

Por esta razón, aunque los HDMI inalámbricos son una opción práctica para ver contenido multimedia y mantener espacios más organizados, no siempre son la mejor alternativa para actividades que requieren una respuesta rápida y una conexión estable.