Captan en las profundidades del océano a un misterioso tiburón que existe desde hace más de 200 millones de años

Aunque gran parte del planeta ya ha sido explorada, las profundidades del océano continúan siendo uno de los lugares más desconocidos para la ciencia. En esas zonas oscuras y sometidas a enormes presiones habitan especies poco estudiadas, muchas de las cuales rara vez han sido vistas por el ser humano.

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Con la intención de observar qué sucede en ese entorno extremo, un aficionado de la exploración marina instaló varias cámaras especiales en aguas de Indonesia. Los equipos fueron ubicados a profundidades de entre 150 y 240 metros, donde la luz solar casi no logra penetrar.

Las grabaciones comenzaron a mostrar escenas inesperadas. Diferentes criaturas marinas aparecieron frente a las cámaras, algunas desplazándose lentamente y otras interactuando con el entorno de maneras poco comunes. Varias de estas especies casi nunca son registradas en video dentro de su hábitat natural.

Una cámara submarina grabó a un extraño tiburón ancestral en las profundidades del océano. Foto: Fotograma Youtube @barnydillarstone / I Dropped a Night Vision Camera into the Deep Sea (No AI) / 2:24 / Barny Dillarstone

Para captar las imágenes sin alterar demasiado el ecosistema, el experimento utilizó iluminación infrarroja, una tecnología prácticamente imperceptible para muchos animales marinos. Sin embargo, el comportamiento de algunas criaturas llamó la atención, ya que parecían acercarse a los dispositivos sin mostrar señales de temor.

¿Qué registró la cámara submarina?

El momento más sorprendente de la grabación apareció de forma inesperada. Mientras las cámaras registraban la oscuridad del océano, una extraña silueta cruzó lentamente frente al lente. Su apariencia llamó la atención de inmediato por sus rasgos poco comunes y diferentes a los de muchos depredadores marinos actuales.

Este animal fue identificado como el tiburón de seis branquias de hocico chato (Hexanchus griseus), una especie primitiva de aguas profundas que existe desde hace más de 200 millones de años y es considerada un auténtico “fósil viviente”.

Aunque el encuentro duró apenas unos segundos, las imágenes permitieron confirmar la presencia del animal en esa zona profunda del océano. Además, este tipo de registros son poco frecuentes, pues estas especies suelen habitar lugares alejados y difíciles de alcanzar para los seres humanos.

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Como si fuera poco, otra extraña criatura quedó registrada por la cámara del aficionado: un tiburón que rara vez es observado en libertad. Se trataba de varias especies de pequeños tiburones espinosos —conocidos por sus aletas dorsales venenosas— y tiburones sabueso que habitan en las profundidades de Filipinas.

Estas imágenes obtenidas en esta expedición dejaron en evidencia que todavía existen criaturas y fenómenos ocultos bajo el océano.