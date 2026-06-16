Hallazgo bajo el océano sorprende a los investigadores: encuentran pistas de uno de los mayores misterios de la Tierra

A más de 420 metros de profundidad bajo el océano, un grupo de buzos realizó una exploración que terminó revelando indicios de uno de los enigmas que más ha intrigado a la comunidad científica durante décadas. Lo que comenzó como una expedición en una zona poco estudiada terminó ofreciendo pistas que podrían ayudar a comprender fenómenos que hasta ahora permanecían sin explicación.

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Aunque la humanidad ha logrado explorar gran parte de la superficie terrestre, todavía existen espacios desconocidos que esconden hallazgos sorprendentes. Estos descubrimientos están impulsando nuevas líneas de investigación y modificando algunas teorías que durante años se consideraron válidas.

Los expertos de DailyGalaxy en un reciente artículo señalan que los llamados agujeros azules figuran entre los fenómenos marinos menos comprendidos del planeta. Estas enormes cavidades submarinas, localizadas en distintos puntos del mundo, descienden cientos de metros bajo la superficie y continúan siendo objeto de estudio debido a la información que podrían aportar.

Aunque la humanidad ha logrado explorar gran parte de la superficie terrestre, todavía existen espacios desconocidos que esconden hallazgos sorprendentes. Foto: iStock

Los agujeros azules se han convertido en uno de los fenómenos más intrigantes para la ciencia, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). Aunque suelen describirse como enormes cavidades submarinas, su origen, estructura y características continúan siendo un desafío para los investigadores.

Algunas se encuentran a grandes profundidades y otras poseen accesos tan reducidos que complican el ingreso de equipos especializados. Debido a estas condiciones, los científicos todavía desconocen cuántos agujeros azules existen en el planeta.

Este descubrimiento desafía la idea de que solo los microorganismos habitan estas zonas. Foto: Getty Images

“El Gran Agujero Azul de Belice alcanza unos 125 metros (410 pies) de profundidad, mucho más allá de los límites típicos de buceo recreativo. Uno de los principales riesgos es la narcose del nitrógeno, a menudo llamada ‘efecto martini’, que puede perjudicar el juicio y la percepción a medida que aumenta la presión”, según lo reseñado en un artículo por OKdiario.

Incluso, las expediciones a los agujeros azules han dado lugar a hallazgos inesperados. Según informó Newsweek, la exploradora y piloto submarina Erika Bergman señaló que durante una misión realizada en 2018 al fondo del Gran Agujero Azul fueron encontrados los restos de dos buceadores. Posteriormente, las autoridades locales determinaron que los cuerpos permanecieran en el lugar donde fueron hallados.