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Teléfonos celulares y Smart TV cambiarán durante mayo con la actualización de Netflix: solo algunos modelos serán limitados

Algunos televisores inteligentes y celulares dejarán de ser compatibles con Netflix tras una actualización reciente.

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Redacción Tecnología
8 de mayo de 2026 a las 10:21 p. m.
Los equipos fabricados antes de 2015 empezaron a quedar fuera de los requisitos de Netflix.
Los equipos fabricados antes de 2015 empezaron a quedar fuera de los requisitos de Netflix. Foto: Getty Images

El avance de la tecnología obliga a las plataformas de entretenimiento a evolucionar y este mes de mayo de 2026, Netflix implementará cambios que afectarán a usuarios con dispositivos más antiguos.

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No se trata de un error técnico, sino de una actualización necesaria para que la aplicación pueda ofrecer nuevas funciones de seguridad y mejores contenidos que los equipos de hace una década ya no pueden procesar adecuadamente.

El límite de los diez años: la razón del cambio

En este caso, el punto de corte son los equipos fabricados antes de 2015. El “software” (que son los programas o instrucciones internas que hacen funcionar a tu aparato) de estos modelos veteranos ya no tiene la fuerza suficiente para soportar las constantes mejoras que la empresa estadounidense lanza para proteger tus datos y reproducir sus series.

Netflix inició cambios técnicos que afectarán a ciertos modelos de Smart TV y teléfonos celulares durante mayo.
La plataforma de streaming comenzó a limitar funciones en dispositivos fabricados hace más de diez años. Foto: NurPhoto via Getty Images

Por ello, desde el pasado 6 de mayo, la señal ha comenzado a interrumpirse en algunos Smart TV y teléfonos celulares. Si bien la lista es específica, afecta a marcas muy populares. Dentro del grupo de televisores y dispositivos de video que perderán la conexión se encuentran:

  • Apple TV: Específicamente, las tres primeras generaciones del dispositivo.
  • Sony: Varios modelos de su línea Bravia, como las series KDL y XBR.
  • Samsung: Los televisores inteligentes que pertenecen a la serie EOS.
  • LG y Panasonic: Modelos antiguos como la serie Infinia o Nano LED en el caso de LG, y versiones VIERA o AX900 de Panasonic.

En cuanto a los celulares:

La restricción alcanza a modelos que marcaron época, pero que hoy resultan obsoletos para la aplicación, como el Samsung Galaxy S5, el Motorola Moto X o el LG G4, entre otros similares de esa generación.

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Señales de alerta: cómo identificar si su equipo está en riesgo

No es necesario ser un experto para saber si su dispositivo dejará de funcionar, pues la plataforma suele enviar notificaciones directas a la pantalla.

La plataforma ha desarrollado una nueva experiencia móvil enfocada en la simplicidad y la rapidez.
Netflix informa en el propio dispositivo cuando detecta problemas de compatibilidad. Foto: Getty Images

La buena noticia es que su suscripción sigue activa y no se pierde. Si su televisor ya no abre la aplicación, todavía puede ver el contenido en otras tablets o teléfonos más modernos.