Teléfonos celulares y Smart TV cambiarán durante mayo con la actualización de Netflix: solo algunos modelos serán limitados

El avance de la tecnología obliga a las plataformas de entretenimiento a evolucionar y este mes de mayo de 2026, Netflix implementará cambios que afectarán a usuarios con dispositivos más antiguos.
No se trata de un error técnico, sino de una actualización necesaria para que la aplicación pueda ofrecer nuevas funciones de seguridad y mejores contenidos que los equipos de hace una década ya no pueden procesar adecuadamente.
El límite de los diez años: la razón del cambio
En este caso, el punto de corte son los equipos fabricados antes de 2015. El “software” (que son los programas o instrucciones internas que hacen funcionar a tu aparato) de estos modelos veteranos ya no tiene la fuerza suficiente para soportar las constantes mejoras que la empresa estadounidense lanza para proteger tus datos y reproducir sus series.
Por ello, desde el pasado 6 de mayo, la señal ha comenzado a interrumpirse en algunos Smart TV y teléfonos celulares. Si bien la lista es específica, afecta a marcas muy populares. Dentro del grupo de televisores y dispositivos de video que perderán la conexión se encuentran:
- Apple TV: Específicamente, las tres primeras generaciones del dispositivo.
- Sony: Varios modelos de su línea Bravia, como las series KDL y XBR.
- Samsung: Los televisores inteligentes que pertenecen a la serie EOS.
- LG y Panasonic: Modelos antiguos como la serie Infinia o Nano LED en el caso de LG, y versiones VIERA o AX900 de Panasonic.
En cuanto a los celulares:
La restricción alcanza a modelos que marcaron época, pero que hoy resultan obsoletos para la aplicación, como el Samsung Galaxy S5, el Motorola Moto X o el LG G4, entre otros similares de esa generación.
Señales de alerta: cómo identificar si su equipo está en riesgo
No es necesario ser un experto para saber si su dispositivo dejará de funcionar, pues la plataforma suele enviar notificaciones directas a la pantalla.
La buena noticia es que su suscripción sigue activa y no se pierde. Si su televisor ya no abre la aplicación, todavía puede ver el contenido en otras tablets o teléfonos más modernos.