Si recibió un código de WhatsApp sin motivo, tenga cuidado: así funciona la estafa con la que buscan tomar el control de su cuenta

Uno de los casos más frecuentes es que los usuarios reciben códigos de verificación de WhatsApp sin haber iniciado sesión en otro dispositivo. Expertos señalan que, aunque algunas veces puede tratarse de un error, también podría ser una señal de que delincuentes intentan acceder de forma ilegal a una cuenta mediante fraudes.

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Este tipo de casos suele ocurrir cuando una persona intenta activar un número telefónico en otro celular. Para confirmar la identidad, la plataforma envía un código de seguridad por mensaje de texto. El riesgo aparece cuando los estafadores buscan obtener esa clave, ya que con ella podrían quedarse con el control de la cuenta.

De acuerdo con el sitio especializado SoftechAlert, una de las estrategias más frecuentes consiste en engañar a las víctimas a través de llamadas o mensajes falsos. En muchos casos, los delincuentes se hacen pasar por personal de soporte técnico, representantes de empresas o incluso familiares y amigos, con el objetivo de convencer al usuario de compartir el código de verificación recibido.

El riesgo aparece cuando los estafadores buscan obtener esa clave, ya que con ella podrían quedarse con el control de la cuenta. Foto: Getty Images/iStockphoto

Una vez consiguen el código de verificación, los delincuentes pueden acceder a la cuenta desde otro dispositivo y dejar sin acceso al verdadero dueño. Desde allí, tienen la capacidad de enviar mensajes a los contactos, solicitar dinero de forma fraudulenta, compartir enlaces peligrosos e incluso revisar conversaciones y archivos almacenados en la aplicación con información sensible.

Los expertos advierten que este tipo de engaños suele complementarse con modalidades como el phishing y el SIM swap. La primera consiste en el envío de enlaces falsos para obtener datos personales, mientras que la segunda busca duplicar la tarjeta SIM de la víctima para interceptar mensajes y códigos de autenticación.

Activar la verificación en dos pasos, que genera un código adicional, permite proteger de una forma más segura las cuentas. Foto: 123f El País

Ante el aumento de este tipo de fraudes, WhatsApp aconseja habilitar la verificación en dos pasos, una medida que incorpora un PIN adicional para proteger la cuenta. De esta manera, se reduce la posibilidad de que terceros ingresen al perfil, incluso si consiguen el código de confirmación enviado por mensaje de texto.

Los expertos también recomiendan revisar con frecuencia los dispositivos conectados a la aplicación y cerrar aquellas sesiones que resulten desconocidas. Asimismo, alertan sobre mensajes sospechosos, solicitudes urgentes o supuestos concursos que busquen obtener información privada o contraseñas.

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Pero, si finalmente recibió un código inesperado de WhatsApp, lo más importante es no compartirlo con ninguna persona. La plataforma no solicita este tipo de datos mediante llamadas, correos electrónicos ni mensajes directos, por lo que cualquier petición de este estilo podría tratarse de un intento de estafa.

Además, si existe sospecha de un posible acceso no autorizado, expertos aconsejan modificar de inmediato las opciones de seguridad y activar la verificación en dos pasos. También sugieren comprobar si hay sesiones abiertas en computadores u otros dispositivos ajenos al propietario de la cuenta.