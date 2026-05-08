No siga ignorando las molestas llamadas ‘spam’ que recibe a diario: con este truco no volverán a molestarlo

La desconfianza frente a las llamadas de números desconocidos aumenta debido al crecimiento de las estafas telefónicas. En la actualidad, contestar una llamada de un contacto no registrado puede representar un peligro para la información personal y las finanzas de los usuarios.

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Expertos en ciberseguridad advierten que los delincuentes aprovechan la información personal que circula a través de internet y emplean técnicas cada vez más sofisticadas para engañar a las personas.

Además, el incremento de llamadas spam, las conocidas ping call y la suplantación de empresas o entidades oficiales mantienen en alerta a millones de personas. Ante este panorama, la prevención y el uso de herramientas tecnológicas son fundamentales para evitar caer en fraudes telefónicos.

Los delincuentes aprovechan la información personal que circula a través de internet y emplean técnicas cada vez más sofisticadas para engañar a las personas. Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Pero, ¿cómo logran los delincuentes acceder a los datos sensibles de las personas? Esto se explica porque el celular se ha convertido en una especie de “segunda cédula” para los usuarios, al ocupar un lugar importante en la identidad digital actual, lo que incrementa la exposición de las personas y las vuelve más vulnerables a contactos no deseados o fraudulentos, según explicó Nicolás Vargas, de Truecaller en Colombia, en diálogo con Infobae.

¿Cómo identificar una llamada fraudulenta antes de contestar?

Si una persona recibe una llamada de un número desconocido, lo más recomendable es no contestar de inmediato y permitir que el contacto vuelva a llamar. En caso de insistencia, los expertos sugieren responder con cautela, solicitar la identificación de quien llama y preguntar el motivo de la comunicación antes de continuar la conversación.

Las llamadas y mensajes publicitarios no deseados se han convertido en una molestia frecuente para millones de personas. Foto: Getty Images

Asimismo, aconsejan mantener una actitud de desconfianza ante cualquier llamada que solicite datos personales, contraseñas o códigos de verificación. Las entidades bancarias o instituciones oficiales no piden este tipo de información por teléfono, por lo que, si ocurre una situación de este tipo, lo más seguro es terminar la llamada de inmediato.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), los delincuentes emplean bases de datos obtenidas por distintos canales, tanto legales como ilegales, para realizar campañas de llamadas masivas. Su propósito puede variar desde ofrecer productos engañosos hasta conseguir información bancaria o personal.

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Una vez que acceden a esta información, no siempre la utilizan de inmediato, ya que con frecuencia la comercializan en el mercado negro. Allí se negocian bases de datos filtradas, accesos a cuentas verificadas y documentos de identidad escaneados.

Según expertos, este riesgo se origina en múltiples fuentes, como brechas de seguridad, engaños, malware o la exposición excesiva de datos personales en internet, por lo que recomiendan reforzar la protección mediante cambios periódicos de contraseñas y evitando compartir códigos de verificación o información sensible.