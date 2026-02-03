No siga rechazando las insólitas llamadas spam que recibe a diario: con este truco dejará de recibirlas y no volverán a molestarlo

Si bien la actual era digital ha multiplicado las amenazas que pueden afectar la tranquilidad y seguridad de los usuarios, también existen herramientas y trucos sencillos para hacerles frente sin necesidad de ser un experto en tecnología.

Una de las situaciones más molestas para muchas personas son las llamadas spam, que suelen tener dos objetivos principales: fines comerciales, como la oferta de productos o servicios, o intentos de estafa, en los que los ciberdelincuentes aprovechan este medio para engañar a los usuarios.

El mayor problema es su carácter masivo. No se trata de una o dos llamadas aisladas, sino de múltiples intentos en un mismo día, lo que provoca interrupciones constantes en las actividades diarias, ya sea mientras se trabaja, se estudia o se atienden asuntos personales. En muchos casos, contestar no es una opción, especialmente cuando el contenido de la llamada no resulta relevante.

Las llamadas spam pueden tener fines comerciales o de estafa. Foto: Getty Images

Ante este panorama, los usuarios pueden recurrir a distintas alternativas. Una de ellas es el uso de aplicaciones identificadoras de llamadas, que permiten saber desde dónde se comunican y con qué propósito. Esto brinda al usuario información previa para decidir si desea responder o no.

La solución está en los números desechables

Algunas personas optan por contestar y colgar de inmediato, mientras que otras prefieren ignorar estas llamadas. Sin embargo, eliminarlas por completo puede ser un desafío, sobre todo cuando se trata de un número personal o laboral. En este contexto, surge una solución más sencilla y práctica: los números desechables.

De acuerdo con elEconomista.es, los números desechables o virtuales son una alternativa para evitar compartir el número personal al registrarse en servicios que requieren verificación por SMS. Funcionan a través de internet, no necesitan una tarjeta SIM y permiten recibir mensajes o llamadas de forma temporal, lo que ayuda a proteger la privacidad y a evitar el rastreo del número real.

Algunas llamadas spam son con fines fraudulentos. Foto: Getty Images

No obstante, estos números no deben utilizarse para cuentas importantes, como servicios bancarios o correos personales, ya que otras personas podrían acceder a los códigos de verificación. Aunque son una opción válida en determinados casos, deben usarse con responsabilidad para no comprometer información sensible.

Por último, es fundamental desconfiar de cualquier llamada que solicite datos personales, contraseñas o códigos de seguridad. Las empresas y entidades oficiales no piden este tipo de información por teléfono, por lo que, ante una situación así, lo más recomendable es colgar de inmediato.