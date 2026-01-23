Rechazar las llamadas spam es un error potencial: hay que contestarlas, pero no decir esta palabra

Las llamadas no deseadas generan molestia sin importar la hora en que se produzcan. En la mayoría de los casos no ofrecen ningún valor al receptor y, por el contrario, despiertan sospechas por el riesgo de posibles fraudes o intentos de engaño, lo que ha llevado a que muchos usuarios las perciban como una amenaza constante.

Con la irrupción de la inteligencia artificial, el problema ha evolucionado en lugar de disminuir. Aunque han impulsado regulaciones y herramientas para contenerlas, este tipo de comunicaciones continúa en aumento. Estas llamadas comerciales, conocidas popularmente como spam, se caracterizan por la insistencia de empresas que buscan promocionar productos o servicios poco relevantes para el usuario.

A pesar de las restricciones legales, la reiteración de contactos persiste y provoca cansancio. Ante ello, la reacción más común suele ser ignorar o colgar de inmediato, una acción que, en determinados escenarios, podría resultar contraproducente.

Existe una plataforma que alimentan usuarios para prevenir que otros caigan en trampas por llamadas. Foto: Getty Images

¿Cómo responder ante las llamadas spam?

De acuerdo con lo reseñado por Eleconomista.com, la estrategia más efectiva frente a este tipo de llamadas consiste en responder con rapidez y de forma clara. No es necesario dar explicaciones ni escuchar ofertas comerciales, pero sí mantener un tono respetuoso con la persona que realiza la llamada. La firmeza, sin caer en la descortesía, permite marcar límites desde un inicio.

Estos sistemas no se limitan a identificar si alguien responde, sino que evalúan múltiples variables para definir su comportamiento posterior. Por ello, los expertos aconsejan evitar respuestas afirmativas simples, como decir “sí”, ya que la voz podría ser grabada y utilizada de manera indebida para aparentar consentimientos que nunca existieron.

Las llamadas spam son con fines comerciales o delictivos. Foto: Getty Images

Contrario a lo que muchos creen, atender con cautela puede ser más útil que ignorar la llamada. Expresiones cortas y neutrales como “dígame”, seguidas de frases contundentes como “no estoy interesado” o “¿de dónde consiguió este número?”, reflejan una postura poco atractiva para campañas comerciales y aumentan las probabilidades de que el número sea descartado.

“La mejor manera de protegerse es estar más consciente del uso del teléfono. Aunque es crucial saber identificar una estafa, también es importante mejorar la seguridad de la vida privada”, afirman desde Kaspersky.

Asimismo, hay conductas habituales que, sin saberlo, pueden incrementar la recepción de llamadas spam. Colgar apenas se contesta, reaccionar con reclamos o insultos, presionar teclas para supuestas cancelaciones, devolver llamadas a números desconocidos, registrar el contacto en páginas poco confiables o difundirlo en redes y promociones sin verificar su origen son prácticas que pueden empeorar la situación.

“Algunas estafas no siempre son obvias, por lo que es crucial mantenerse informado y aprender a identificarlas. Esto se debe a que, en ocasiones, no es fácil recuperar las cuentas personales una vez que han sido comprometidas”, afirma la firma de ciberseguridad.