La tecla de emergencia que debe oprimir durante un retiro en cajero automático para evitar ser víctima de fraude

Sin embargo, los métodos tradicionales no deben ser desestimados. Los cajeros automáticos continúan siendo uno de los puntos más vulnerables , ya que los ladrones aprovechan este entorno para sustraer tarjetas y vaciar cuentas bancarias sin que las víctimas, en ocasiones, lleguen a percatarse.

Por esta razón, retirar dinero no debe tomarse a la ligera. Es crucial mantener una atención constante a ciertos detalles que puedan indicar que algo no está bien. En muchos casos, las señales de alerta no son evidentes desde el principio, sino que se presentan a medida que se avanza en el proceso. En estos casos, lo más recomendable es presionar inmediatamente la tecla de emergencia, “Cancelar”.