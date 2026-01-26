No cuelgue las llamadas spam: esta es la frase que debería decir para que no vuelvan a llamarlo

Las llamadas spam se identifican por su carácter repetitivo y masivo, y suelen tener objetivos publicitarios que incomodan a los usuarios. Para reducir su impacto, los celulares incorporan funciones como filtros antispam, diseñados para bloquear o alertar sobre este tipo de comunicaciones antes de que sean atendidas.

Las llamadas spam pueden ser con fines comerciales o de estafa. Foto: Getty Images

Aunque muchas personas optan por no responder este tipo de llamadas, esta práctica no siempre ofrece buenos resultados. En algunos casos, el hecho de no contestar puede ser interpretado por las empresas como una señal de que el número está activo, lo que provoca que los intentos de contacto se repitan con mayor frecuencia.

¿Cómo ponerle fin a las llamadas spam?

Una opción eficaz frente a las llamadas spam es atender y expresar de forma directa que no existe interés en la comunicación, además de solicitar la eliminación del número de los registros de contacto, diciendo exactamente lo siguiente: “No estoy interesado, por favor eliminen mi número de su base de datos”.

Además, al responder este tipo de llamadas, lo más recomendable es ser breve y no entregar datos personales bajo ninguna circunstancia. También, debería evitar confirmar información como nombres, direcciones o detalles financieros para reducir el riesgo de fraudes y limita el uso indebido de los datos por parte de terceros.

Esta advertencia suele ser suficiente para que muchas empresas retiren el número de sus bases de datos, ya que están obligadas a acatar este tipo de solicitudes y prefieren evitar posibles sanciones.

Existe una plataforma que alimentan usuarios para prevenir que otros caigan en trampas por llamadas. Foto: Getty Images

Asimismo, mantener un tono respetuoso y firme es clave para que la petición sea tomada en serio. Responder con calma, sin entrar en discusiones ni usar lenguaje agresivo, evita que el operador continúe con intentos de persuasión innecesarios.

Si la llamada persiste pese a la negativa, lo más adecuado es finalizar la comunicación y, posteriormente, bloquear el número. En casos de reiteración constante, también se puede recurrir al operador telefónico o a las autoridades competentes para reportar la situación y prevenir nuevos contactos no deseados.