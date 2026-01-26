Tecnología

Si envió dinero por error en Nequi, esta es la nueva opción para recuperarlo fácilmente y sin salir de la aplicación

El auge de aplicaciones ha simplificado el envío de dinero desde el celular, pero también ha incrementado los casos de giros realizados a destinatarios equivocados.

Un descuido de pocos segundos puede salir muy caro al usar billeteras digitales
Un descuido de pocos segundos puede salir muy caro al usar billeteras digitales

Una transferencia mal hecha, incluso por una distracción mínima al ingresar un número, puede transformarse en un verdadero inconveniente para miles de usuarios de billeteras digitales en Colombia.

El auge de aplicaciones como Nequi ha simplificado el envío de dinero desde el celular, pero también ha incrementado los casos de giros realizados a destinatarios equivocados. Ante esta realidad cada vez más común, la compañía anunció recientemente nuevas alternativas dentro de la app que buscan facilitar la recuperación del dinero enviado por error.

Una transferencia mal hecha puede transformarse en un verdadero inconveniente para miles de usuarios de billeteras digitales en Colombia. Foto: Montaje: SEMANA con fotos de Getty Images y Nequi

¿Cómo recuperar el dinero?

Para solicitar la devolución del dinero a través de Nequi, el usuario puede hacerlo directamente desde la aplicación siguiendo un proceso sencillo. Debe ingresar a su cuenta, tocar el ícono del signo pesos y seleccionar la opción ‘Pide’.

Luego, elegir ‘A un Nequi’ e introduce los datos requeridos: el número de celular de la persona que recibió la plata, el monto a devolver y un mensaje breve en el que explique lo ocurrido. Esta solicitud llega directamente al destinatario, quien puede aceptar y retornar el dinero desde la misma app.

Si la petición no es aceptada y queda vencida, la plataforma permite repetir el procedimiento sin inconvenientes. En estos casos, recomiendan reenviar la solicitud con un mensaje más claro y detallado, explicando nuevamente el error cometido, ya que un recordatorio amable puede aumentar las probabilidades de respuesta.

Si aun así no hay respuesta, Nequi ofrece un acompañamiento adicional a través de sus canales oficiales, donde un equipo especializado actúa como intermediario y contacta al receptor para solicitar la devolución.

Usuarios de la app pueden recargar su cuenta desde cualquier lugar, solo con acceso a internet y sus datos bancarios.
La plataforma permite que el dinero llegue al instante a Nequi, eliminando esperas y complicaciones de consignaciones físicas. Foto: SEMANA - Nequi

No obstante, la plataforma aclara que el resultado final depende de la voluntad de la otra persona, pues las transferencias no se revierten de manera automática, y recuerda que retener dinero recibido por error puede acarrear consecuencias legales según la normativa vigente en Colombia.

Además, este mecanismo evita gestiones externas como llamadas o mensajes por fuera de la aplicación, ya que todo el proceso queda registrado y asociado a la transferencia original, facilitando su seguimiento.

Nequi se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas en Colombia para la realización de transacciones financieras.
Nequi se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas en Colombia para la realización de transacciones financieras. Foto: Nequi

Otra alternativa para recuperar el dinero es con la opción ‘Movimientos’ y buscar el envío equivocado. Cuando el usuario lo identifica, puede gestionar la solicitud directamente desde el comprobante o el detalle del movimiento dentro de la aplicación.

Allí debe seleccionar la opción “¿Algún problema con este movimiento?” y elegir la alternativa que indica que el envío se realizó a un número o persona incorrecta. A partir de ese momento, la app habilita la función para enviar una petición formal de devolución.

Para completar el proceso, el usuario debe ingresar el número de Nequi al que se envió el dinero por equivocación, indicar el monto exacto transferido y redactar un mensaje en el que explique lo ocurrido.

En caso de que la situación no se ajuste a las opciones predeterminadas, también existe la alternativa de seleccionar ‘¿Otra razón?’ y detallar el caso de forma más específica, para luego enviar la información a través de la opción ‘Reportar’, lo que permite una atención más precisa por parte de la plataforma.

