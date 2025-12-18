Transferencias

Las recargas digitales ganan terreno entre los usuarios colombianos

PSE garantiza de forma inmediata la seguridad de sus compras, pagos y otras operaciones.

Redacción Economía
18 de diciembre de 2025, 7:40 p. m.
La recarga de billeteras digitales se consolidó como la tercera categoría más utilizada por los usuarios de PSE.
En los últimos días muchos usuarios han reportados dificultades para mover su dinero de forma ágil, la confianza en los sistemas de pago digitales se ha vuelto un factor clave para la vida cotidiana. Retrasos, fallas técnicas e incertidumbre en operaciones básicas han llevado a que las personas busquen alternativas seguras para manejar sus recursos sin contratiempos.

Ante este panorama, el uso de PSE para recargar billeteras digitales ha ganado relevancia en Colombia. Esta opción permite a los usuarios transferir dinero de manera directa desde sus cuentas bancarias, con tiempos de respuesta inmediatos y sin procesos complejos. La facilidad de uso y la disponibilidad del servicio han convertido a PSE en una herramienta cada vez más utilizada para pagos, compras y recargas.

Según ACH Colombia empresa creadora de PSE entre enero y noviembre de 2025 la recarga de billeteras digitales se consolidó como la tercera categoría más utilizada dentro de esta plataforma. Este comportamiento refleja un cambio en los hábitos financieros de los colombianos, que hoy priorizan soluciones digitales que les permitan acceder a su dinero de forma rápida y confiable.

Uno de los aspectos que explica este crecimiento es la estabilidad económica del sistema. PSE cuenta con una infraestructura tecnológica robusta, con monitoreo constante y capacidad para operar incluso en momentos de alta demanda, lo que reduce el riesgo de interrupciones.

Del cajero al celular: Así fue la primera semana de la revolución Bre-B en Colombia

Gustavo Vega Villamil, Presidente de ACH Colombia, afirmó que distintas entidades han ampliado sus posibilidades de mover el dinero seguro.

“Hoy no solo las billeteras digitales han incorporado PSE como opción para recargar dinero; también diversas entidades financieras han integrado este mecanismo en sus plataformas, ampliando las posibilidades para los usuarios. Esta adopción masiva confirma la relevancia de PSE como un estándar confiable para mover dinero en el ecosistema digital colombiano.”

