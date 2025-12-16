Joyas, vehículos, muebles y maquinaria: así será la última subasta de 2025 de la Dian

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es una de las entidades más importantes del país, que se encarga de la administración y recaudo de distintos impuestos del país, además de ser la directa responsable del recaudo tributario, un tema clave para el presupuesto y las finanzas nacionales.

Adicionalmente, la entidad suele lanzar distintas subastas de mercancía que fue aprehendida o decomisada en los procesos de control aduanero o de impuestos. Recientemente, la entidad anunció una nueva subasta a través de un comunicado.

Muchas de las mercancías aprehendidas por la Dian se subastan. | Foto: Jorge Orozco

La Dirección aseguró que, en coordinación con el Banco Popular y su plataforma El Martillo, se hará una nueva subasta pública virtual de maquinaria industrial, joyas, vehículos y muebles, que se llevará a cabo desde las 8:00 a. m. del martes 16 de diciembre hasta las 2:30 p. m. del jueves 18 de diciembre de 2025.

Dicha subasta incluye una variedad de bienes que han sido aprehendidos, decomisados o declarados en abandono a favor de la Nación, como resultado de las acciones de control y fiscalización adelantadas por la Dian.

“Las personas interesadas en participar deben registrarse previamente en la página web de El Martillo del Banco Popular. Allí podrán consultar el catálogo completo, revisar la descripción detallada de cada artículo y conocer las condiciones de participación, con el fin de identificar los bienes de su interés”, precisa la entidad.

La Dian anunció un nuevo proceso de subasta. | Foto: Montaje El País: Agencia 123rf

Detallan además que el proceso se realizará bajo distintos procesos, que garanticen legalidad, transparencia, entre otros.

Si usted quiere conocer más información sobre el proceso de subasta, como lo es el catálogo de bienes y artículos a subastar, puede consultar el siguiente enlace: https://www.elmartillo.com.co/inicio.

Tenga en cuenta que para participar en la subasta debe registrarse con su usuario y contraseña en el anterior enlace y luego hacer clic en Sala de subastas virtuales.

La plataforma recibirá ofertas desde las 8:00 a. m. del martes 16 de diciembre hasta las 2:30 p. m. del jueves 18 de diciembre de 2025.

Así puede acceder a los procesos de subasta. | Foto: 123 Rf