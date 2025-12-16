Fusión Tigo - Movistar: ¿qué pasará con los usuarios y sus planes móviles?

Hace poco más de un mes, la Superintendencia de Industria y Comercio anunció oficialmente la aprobación para la integración entre las empresas Tigo y Movistar, dos de las compañías de telefonía más importantes del país.

De acuerdo con el comunicado, la integración de ambas empresas impactaría cerca de 19 mercados, incluyendo servicios móviles como telefonía celular e internet móvil, además de servicios fijos, como lo son la telefonía, internet y televisión residencial.

Tigo y Movistar están próximas a fusionarse. | Foto: Tigo / Movistar

Tras la noticia sobre la aprobación de la fusión, aumentan las dudas respecto a qué sucederá con los usuarios actuales y si cambiará su operador o habrá modificaciones en su plan móvil. Frente a ello, Tigo aclaró algunos puntos.

“Tigo y Movistar continúan operando de manera independiente en el mercado de las telecomunicaciones en Colombia, considerándose competidores entre sí. Como cliente, seguirá recibiendo servicios como hasta ahora por parte del operador con quien los contrató: Tigo-Une o Movistar”, precisó la empresa.

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, explicó las condiciones en las que se aprobó la fusión entre Tigo y Movistar. | Foto: 1. Transmisión de SIC en YouTube 2. Getty Images / Semana

Respecto a si los usuarios de Movistar van a pasar a Tigo, la empresa precisó que Tigo y Movistar siguen siendo empresas independientes en el mercado y operan como tal. La prestación de los servicios a los usuarios y clientes por parte de Tigo y Movistar se siguen realizando por parte de la empresa con la cual tiene contratado el servicio.

Existe una duda que muchos tienen y es si, tras la fusión, pueden pagar los productos Movistar en Tigo o viceversa. Indican que actualmente Tigo y Movistar siguen siendo empresas completamente independientes. Los servicios se siguen pagando al proveedor con quien se tienen contratados los servicios en los canales de pago que cada uno de los operadores tiene definidos.

Tenga en cuenta que no es necesario cambiarse, ya que Movistar sigue prestando sus servicios fijos y móviles, sin embargo, si desea disfrutar de los servicios de Tigo, es libre de solicitar una portabilidad.