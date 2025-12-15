Suscribirse

Reconocida empresa deberá pagar 40 millones de dólares a dos pacientes con cáncer que usaron uno de sus talcos

La empresa deberá asumir la condena que le fue impuesta.

Redacción Economía Revista Semana

Periodistas con larga experiencia en información económica, finanzas personales, bolsas de valores, asuntos macroeconómicos y fiscales del país.

16 de diciembre de 2025, 12:17 a. m.
Costco presentó una demanda para recuperar millones en aranceles pagados y frenar la política comercial de emergencia del gobierno de Trump
El pago deberá realizarse en los próximos días | Foto: Getty Images

Un jurado de Los Ángeles otorgó 40 millones de dólares a dos mujeres que afirmaron que el talco en polvo fabricado por Johnson & Johnson les causó cáncer de ovario.

La gigante empresa de atención médica dijo que apelaría el veredicto de responsabilidad del jurado y los daños compensatorios.

Contexto: Estas son las tensiones de la puja por Warner entre Netflix y Paramount. Un negocio de película que reacomoda el mercado

El veredicto es el último avance en una larga batalla legal sobre las acusaciones de que el talco presente en los polvos para bebés Johnson’s y en el producto corporal Shower to Shower estaba relacionado con el cáncer de ovario y el mesotelioma, un cáncer que afecta a los pulmones y otros órganos.

Johnson & Johnson dejó de vender polvos elaborados con talco en todo el mundo en 2023.

El talco en polvo es un producto usado para eliminar malos olores.
Las pruebas determinaron el daño causado por el talco. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En octubre pasado, otro jurado de California ordenó a J&J pagar 966 millones de dólares a la familia de una mujer que murió de mesotelioma, alegando que desarrolló el cáncer porque el talco para bebés que usó estaba contaminado con el carcinógeno asbesto.

En el último caso, el jurado otorgó 18 millones de dólares a Monica Kent y 22 millones a Deborah Schultz y su esposo. “Lo único que hicieron fue ser leales a Johnson & Johnson como clientes durante tan solo 50 años”, declaró su abogado, Daniel Robinson, del bufete Robinson Calcagnie en Newport Beach, California. “Esa lealtad era unilateral”, reafirmó.

Erik Haas, vicepresidente mundial de litigios de J&J, dijo en un comunicado que la compañía había ganado “16 de los 17 casos de cáncer de ovario que había juzgado anteriormente” y esperaba volver a hacerlo tras apelar el veredicto del viernes.

Contexto: ¿Qué pueden esperar las salas de cine, después de conocerse los anuncios de compra de Warner Bros? “El escenario es muy incierto”

Haas calificó las conclusiones del jurado como “irreconciliables con décadas de evaluaciones científicas independientes que confirman que el talco es seguro, no contiene asbesto y no causa cáncer”.

Johnson & Johnson reemplazó el polvo de su talco para bebés, vendido en la mayor parte de América del Norte, con almidón de maíz en 2020, después de que las ventas disminuyeran.

Talco, pies
La empresa tomó las medidas que ordenaron las instituciones del país para evitar más casos. | Foto: Getty Images/iStockphoto

En abril pasado, un juez de un tribunal de quiebras de Estados Unidos rechazó el plan de J&J de pagar 9.000 millones de dólares para resolver demandas por cáncer de ovario y otros cánceres ginecológicos basados ​​en productos relacionados con el talco.

Por el momento, las personas que recibirán el pago no se han pronunciado sobre el veredicto emitido por los tribunales de Estados Unidos.

*Con información de AP.

