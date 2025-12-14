¿Qué pueden esperar las salas de cine, después de conocerse los anuncios de compra de Warner Bros? “El escenario es muy incierto”

A principios de diciembre, Netflix –una de las plataformas de streaming más importantes del mundo- anunció un acuerdo para quedarse con Warner Bros. Discovery, un reconocido e icónico estudio de cine y televisión, por un valor superior a los 80.000 millones de dólares.

La operación no incluye CNN, pero sí la emblemática HBO y títulos como Harry Potter, Juego de Tronos y todos los superhéroes del universo DC, como Superman y Batman.

Sin embargo, apenas tres días después del anuncio, Paramount –que, además de ser un estudio, inició la operación de su plataforma de streaming- entró en la puja y develó una oferta superior a los 108.000 millones de dólares.

El acuerdo entre Netflix y Warner supera los 80.000 millones de dólares. Ahora Paramount puso sobre la mesa 108.000 millones de dólares para quedarse con Warner. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) | Foto: AFP

Ante la posibilidad de que Warner quede en nuevas manos, una de las principales preguntas en el sector es sobre el futuro de la distribución y las salas de cine, en especial por los periodos que tienen los lanzamientos en los teatros y la proyección en otras pantallas, incluidas las de streaming, que se conoce como las ‘ventanas de exhibición’.

SEMANA conversó con Munir Falah, presidente de Cine Colombia, la empresa de exhibición de películas más grande del país, sobre el impacto de este negocio potencial y lo que viene. “El escenario es muy incierto todavía, porque muchas cosas pueden pasar”, dice.

Según Falah, hasta antes de la pandemia e históricamente por muchas décadas, la ventana que usaban los estudios de Hollywood era de 90 días. Es decir, primero se estrenaba una película en las salas de cine y solamente 90 días después comenzaban a estar disponibles para otros formatos, incluyendo el streaming.

Las ventanas de exhibición de películas han cambiado después de la pandemia, y han bajado de 90 días a entre 45 y 60 días. | Foto: Getty Images

Pero con la pandemia, la situación cambió. Dice Falah que inicialmente los estudios de Hollywood no tenían una política definida, inclusive algunas salían paralelamente con el cine; otras, 15 días después, o hasta 30 días luego de haber pasado por las salas de cine. “Pero los estudios se dieron cuenta de que el valor agregado de sacar una película y estrenarla en cine, para sus plataformas y las demás ventanas, era enorme. Yo diría que se estabilizó la ventana entre 45 y 60 días, por ahora”, agrega.

Para él, el futuro va a depender de quién se quede con Warner. Si es Netflix, asegura Falah, pueden darse tres escenarios: el primero, que Netflix decida mantener su política actual, donde prácticamente no hay estreno en cine, y sale directamente a la plataforma. “No creo que esa sea la más inteligente y la más atractiva económicamente para ellos, ya apoderándose de un estudio de Hollywood como Warner”. La segunda es que Netflix decida que algunas películas ameritan el estreno de cine y otras no. Y la tercera es que le den, a juicio de Falah, la importancia que merece una película en cine, en razón al valor agregado que produce.

Las plataformas de streaming han cambiado los hábitos de consumo de entretenimiento, en especial desde la pandemia. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Explica que Netflix hace estrenos en cine muy limitados, específicamente para poder participar en los Premios Óscar, porque si la producción no sale, mínimo, en una pantalla comercial, no clasifica.

Para Falah, la filosofía de Netflix es muy distinta a la de los estudios, como Paramount o Universal, que primero estrenan en cine y solamente con una ventana promedio de 45 o 60 días llevan después a sus plataformas.

Ahora, si es Paramount quien se queda con Warner, es posible que las ventanas de exhibición sigan abiertas. “Paramount ha tenido la filosofía de cine toda la vida. Lo de streaming es muy reciente. Sí se mantiene la política de una ventana para cine, pero ya teniendo tanto control sobre la producción puede comenzar a segmentar las películas y las más taquilleras e importantes salen en cine y las otras las orientarán más hacia la plataforma”, explica Falah.

Recuerda que esta no ha sido la primera gran consolidación, pues antes Disney ya había abierto esa puerta con la compra de Fox. Falah advierte que quedan tres grandes estudios –Disney, Paramount y Sony-, cuando eran seis.

Disney ha sido uno de los conglomerados más grandes al incorporar Fox, ESPN, Pixar, Lucas Film, entre otros productores. | Foto: Getty Images

Pero hace, además, otra reflexión que ejemplifica el revolcón en el sector: en paralelo han venido creciendo otras empresas que son inclusive más grandes que los estudios de Hollywood, como son Amazon o Apple, con sus plataformas.

“Es un poco preocupante porque se consolidan las producciones y eso podría dificultar la negociación a los exhibidores del mundo”, dice Falah.

De acuerdo con él, el negocio de exhibición viene cambiando desde la pandemia. Primero, con la consolidación de los estudios y la salida al mercado de tantas plataformas en el mundo; segundo, el hábito de consumo, pues tras año y medio de no asistir a una sala de cine, los comportamientos se ajustan, y tercero, la calidad de las producciones que se están haciendo.

“Todo ha influido en la industria cinematográfica, particularmente en la exhibición de cine. El mundo entero está cerca del 70 % de la asistencia que tenía el cine en el año 2019. Sigue ajustándose la industria, está mucho por verse, pero yo creo que el cine seguirá creciendo, sobre todo en países o en zonas como Latinoamérica, pero no a doble dígito como lo venía haciendo antes de la pandemia”.