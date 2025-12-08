Suscribirse

Mundo

Donald Trump advierte de un posible problema antimonopolio en la compra de Warner Bros por parte de Netflix

La compañía aseguró que con el negocio podrá optimizar sus planes para los consumidores, mejorando las opciones de visualización y ampliando el acceso al contenido.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
8 de diciembre de 2025, 2:17 p. m.
Presidente Donald Trump
El presidente Donald Trump se refirió al negocio entre Netflix y Warner Bros. | Foto: Getty Images

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó que la compra de Warner Bros por parte de Netflix podría enfrentarse a problemas relacionados con las regulaciones antimonopolio, ante la elevada cuota de mercado que ostentaría la combinación de las dos compañías.

En unas declaraciones este domingo, recogidas por Bloomberg, Trump indicó que la operación “tiene que pasar por un proceso” y que ya se verá “qué pasa”, aunque alegó que es “una gran cuota de mercado” y que “podría ser un problema”.

Contexto: ¿Qué se verá ahora en Netflix tras la compra que hizo de Warner Bros?

El proceso será supervisado por el departamento de Justicia de Estados Unidos, quien podría considerarlo ilegal si supera una cuota de mercado de streaming del 30 %.

Netflix tiene “una cuota de mercado muy grande, y cuando tengan Warner Bros esa cuota aumentará mucho”, recalcó Trump, añadiendo que él mismo participará personalmente en el proceso de toma de decisiones.

El acuerdo, anunciado el pasado viernes, supone la compra de Warner Bros por parte de Netflix por 82.700 millones de dólares que, sin incluir la deuda, ascienden a un valor patrimonial de 72.000 millones de dólares. La operación incluye los estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO.

Estrenos de Netflix para la segunda semana de noviembre.
Netflix tiene “una cuota de mercado muy grande", manifestó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. | Foto: Getty Images

Se espera que la transacción se cierre en un plazo de 12 a 18 meses, después de que se produzca la separación previamente anunciada de Discovery Global en una nueva empresa cotizada, cuya finalización está prevista para el tercer trimestre de 2026.

La adquisición fue aprobada por unanimidad por los consejos de administración de Netflix y WBD. Además de la finalización de la separación de Discovery Global, el cierre de la compra está sujeto a las autorizaciones regulatorias requeridas, la aprobación de los accionistas de WBD y otras condiciones de cierre habituales.

Netflix prevé lograr mediante la combinación un ahorro de costes de al menos 2.000 a 3.000 millones de dólares anuales para el tercer año y prevé que aumente las ganancias por acción para el segundo año.

Contexto: Remezón en el mundo del streaming, Netflix compra Warner Bros, dueña de HBO, por 83.000 millones de dólares

Según Netflix, la combinación ofrecerá más opciones, más oportunidades y más valor, y defendió el carácter complementario de la oferta de HBO y HBO Max para los consumidores, por lo que Netflix espera mantener las operaciones actuales de Warner Bros, incluyendo los estrenos de películas en cines.

Asimismo, la plataforma sostiene que la incorporación de los catálogos de cine y televisión de Warner Bros, junto con la programación de HBO y HBO Max, Netflix podrá optimizar sus planes para los consumidores, mejorando las opciones de visualización y ampliando el acceso al contenido.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Impresionantes imágenes de la erupción de un volcán en Estados Unidos: la lava alcanzó los 30 metros

2. Aliados europeos expresan respaldo a Volodímir Zelenski en Londres tras las críticas lanzadas por Donald Trump

3. Nueva ley en Nueva York promete un respiro fiscal histórico para miles de adultos mayores

4. Sacar o no paraguas este 8 de diciembre. El pronóstico del clima por localidades de Bogotá, según Idiger

5. Real Madrid recibió baldado de agua fría, horas después de perder con el Celta y antes de enfrentar al Manchester City

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Donald TrumpEstados UnidosNetflixWarner Bros

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.