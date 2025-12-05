Remezón en el mundo del streaming, Netflix compra Warner Bros, dueña de HBO, por 83.000 millones de dólares

Provocando un terremoto dentro del mundo del streaming y el entretenimiento, Netflix anunció la compra de los estudios cinematográficos y televisivos de Warner Bros junto con sus activos de streaming como HBO Max, por un valor de 83.000 millones de dólares.

La puja por esta compra inició en octubre pasado atrayendo interés de gigantes como Paramount, dirigida por David Ellison, y Comcast. Netflix se impuso con una propuesta que combina 85% en efectivo y garantías para mantener estrenos en cines de películas Warner, además de una indemnización de 5.000 millones de dólares si reguladores bloquean el acuerdo por antitrust.

Con la nueva transacción Netflix y Warner Bros sumarán más de 430 millones de usuarios pagos a nivel mundial. Tras el anuncio, Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, afirmó en el comunicado oficial de la compañía, “juntos podemos dar a la audiencia lo que más adoran y ayudar a definir la narrativa del próximo siglo. Al combinar la increíble colección de programas y películas de Warner Bros, desde clásicos atemporales como Casablanca y Ciudadano Kane a los favoritos modernos como Harry Potter y Friends, con nuestros títulos que definen la cultura como Stranger Things, Cazadores de demonios del K Pop y El juego del calamar“.

De acuerdo a informes, la intención de Netflix de comprar Warner podría anticipar ajustes en el mercado y posibles rebajas en suscripciones. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Tras el anuncio las acciones de Warner Bros subieron alrededor de un 3.7% en las operaciones previas a la apertura de Wall Street el viernes. Entre los detalles que se han conocido de la transacción Netflix reveló que según términos del acuerdo, cada accionista de Warner Bros recibirá 23.25 dólares en efectivo y 4.501 acciones de Netflix por cada acción ordinaria de Warner Bros en circulación al cierre de la operación.

La transacción valora a Warner Bros. Discovery en 27.75 dólares por acción, lo que implica un valor total de capital de aproximadamente 72.0 mil millones y un valor empresarial de aproximadamente 82.7 mil millones.

Los operadores trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York durante las operaciones matutinas del 04 de marzo de 2025 en la ciudad de Nueva York. | Foto: Getty Images

En el comunicado oficial del gigante de streaming se revela además que el componente accionario está sujeto a un mecanismo mediante el cual los accionistas de Warner Bros recibirán acciones de Netflix valoradas en 4.50 dólares por acción, siempre que el precio ponderado por volumen de las acciones de Netflix durante 15 días, medido tres días hábiles antes del cierre, se encuentre entre 97.91 y 119.67 dólares. Si el precio es inferior a 97.91 dólares, los accionistas de WBD recibirán 0.0460 acciones de Netflix por cada acción de WBD. Si es superior a 119.67 dólares, recibirán 0.0376 acciones por acción de WBD.

Reacciones en el sector

Entre las primeras reacciones tras conocerse la noticia fue la del Directors Guild of America , sindicato que representa a directores de cine y TV en Estados Unidos solicitó reunirse con Netflix.

🇺🇸 | AHORA: El Sindicato de Directores de Estados Unidos planea reunirse con Netflix para discutir sus importantes preocupaciones sobre la adquisición de Warner Bros. por parte del servicio de streaming. pic.twitter.com/dKbuC8v97c — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 5, 2025

También se conoció, de acuerdo con información revelada por Wall Street Journal, que Paramount Skydance, compañía dirigida por David Ellison, hijo del cofundador de Oracle Larry Ellison, acusó a Warner Bros de llevar a cabo un proceso de venta injusto que favorecía a Netflix frente a otros postores.

Según la información aportada por el medio estadounidense David Zaslav, del equipo jurídico de Paramount envío una carta al director ejecutivo de Warner Bros Discovery, expresando su preocupación por la “equidad y adecuación” del proceso de licitación.