El dólar inició la cotización de este 5 de diciembre en un precio de $3.800, lo que significó un incremento de $43 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.757.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.810. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.796. El precio promedio es de $3.804.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 13,75 millones, registrando además un volumen promedio de 1,057 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,06 % llegando a las 99,010 unidades.

El dólar es una moneda clave en la economía. | Foto: getty images

Putin seguirá suministrando petróleo a India, pese a presión de EE. UU.

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró el viernes que continuará suministrando petróleo a India, pese a las sanciones impuestas por Estados Unidos a Nueva Delhi.

India está desde hace varios meses bajo presión de Estados Unidos, que le reprocha financiar el esfuerzo bélico ruso en Ucrania al seguir comprando a Moscú su petróleo a precios particularmente ventajosos.

En agosto, el presidente estadounidense Donald Trump incrementó al 50% los aranceles sobre productos indios.

“Rusia es un proveedor confiable de petróleo, gas, carbón y de todo lo necesario para el desarrollo energético de India”, declaró Putin, de visita en Nueva Delhi, donde fue recibido por todo lo alto.

“Estamos preparados para continuar las entregas de petróleo sin interrupción para la economía india”, prosiguió ante la prensa, al término de una reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi.

Sin hacer referencia explícita al petróleo, Modi agradeció a su invitado por “su apoyo inquebrantable” y añadió que “la seguridad energética es un pilar importante y sólido” de su asociación.

Trump ha dicho en varias ocasiones que obtuvo la promesa de Modi de poner fin a sus importaciones de crudo ruso, pero Nueva Delhi nunca lo ha confirmado.

Putin decidió seguir suministrando petróleo a India | Foto: AP-AFP

No obstante, sus compras han disminuido, según la plataforma de información comercial Kpler, y varios grupos indios han anunciado que renuncian a abastecerse en Moscú.