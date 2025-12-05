Ecopetrol firma nuevo acuerdo para exploración y producción de hidrocarburos. Estos son los alcances

Un nuevo acuerdo para exploración y producción de hidrocarburos fue suscrito entre Ecopetrol y Parex Resources, en zona ubicada donde existe ya un convenio: el Piedemonte llanero.

La actividad exploratoria fue aprobada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) con un compromiso expreso: perforar un pozo en el marco del programa de evaluación en el área adicionada.

La expectativa es incrementar la oferta de gas natural al interior del país, combustible que está en la mira y ha sido tema polémico, porque el país se encuentra en estado deficitario, importando y poniendo en riesgo el desabastecimiento doméstico.

ECOPETROL | Foto: Semana / Getty Images

En concepto de Ecopetrol, “el acuerdo ratifica la apuesta de Ecopetrol y Parex Resources en una alianza para continuar con la actividad exploratoria en la cuenca Piedemonte, una de las de mayor interés estratégico en la búsqueda de nuevas reservas de gas y crudo liviano en el país”, señala la petrolera estatal.

En definitiva, lo que se está firmando es en un contrato vigente, aunque en una nueva zona de exploración.

El beneficio es “explorar en áreas cercanas a campos en producción, sin incumplir la promesa de no firmar nuevos contratos. Implica que se está haciendo el llamado new field exploration o nueva exploración de campo", explicó una fuente del sector.

Primer anuncio del plan sobre energía en los próximos meses.



Se rompe el monopolio privado de la importación del gas. Cómo el precio del gas importado a precio de monopolio, por encima de precios internacionales, determina la tarifa de la energía eléctrica para toda Colombia,… pic.twitter.com/yS02MD0Sjp — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 16, 2025

¿Cuándo se tendrá el gas?

Dentro del acuerdo suscrito se contempla un plan de actividades que, en todo caso, no es para obtener gas ya, pues los proyectos exploratorios tienen largo alcance.

Incluso, el plan de actividades arranca en 2026, cuando las dos compañías comenzarán las obras civiles y la perforación del pozo Floreña Hurón, manifestó Ecopetrol.

Gas | Foto: Adobe Stock

También habrá actividad exploratoria en el pozo Farallones, que hace parte del Convenio Farallones, al sur de la cuenca Piedemonte, cuyo acuerdo fue anunciado el año anterior y que recibió la aprobación de la ANH en agosto de 2025, confirmó la compañía estatal.

El país, operando al límite

Aún con el negacionismo que han tenido algunos funcionarios del gobierno en relación con el tema de gas, las preocupaciones de los gremios se han ido corroborando. Recientemente, Naturgas presentó el balance y su presidenta, Luz Stela Murgas, dijo que el país estaba operando al límite, y con el desafío que implica una reducción de las reservas probadas, en un 13 % en 2025.

Reservas probadas de gas | Foto: Transmisión Youtube

En ese contexto, Ecopetrol intenta mostrar que está buscando soluciones y hace apenas unos días, la petrolera estatal dio a conocer que garantizará el servicio de gas natural en 2026 para los hogares, vehículos y pequeños negocios, a partir de un incremento en el abastecimiento.