Judicial

Contralor general cuestiona anuncios del Gobierno frente a la exportación de gas. “No tiene ninguna presentación”

El jefe del organismo de control fiscal convocó a una mesa técnica para evaluar las propuestas de explotación de gasoductos.

Redacción Semana
3 de diciembre de 2025, 5:59 p. m.
El contralor Genera, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, durante la presentación de su rendición de cuentas.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, durante la presentación de su rendición de cuentas. | Foto: Contraloría General

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, le envió un mensaje al gobierno de Gustavo Petro con el fin de que convoque una mesa técnica para evaluar el riesgo de escasez en el suministro de gas.

“Hay que hacer transición, pero segura”, advirtió el jefe del ente de control fiscal en medio de una rueda de prensa después de presentar su informe de gestión de cuentas 2025.

Teniendo en cuenta el contexto y las propuestas que se han presentados tanto desde el Ministerio de Minas como el de Ambiente, el contralor general señaló que aunque es necesaria esta “transición” se debe velar para que se realice de la manera correcta.

“La Contraloría General, como en otros temas de hidrocarburos, ha venido insistiendo en que hay que hacer una transición minero-energética hacía energías limpias y renovables”, explicó Rodríguez Becerra.

Contexto: Maduro asegura que primera exportación de gas a Colombia “está lista”, en medio de tensiones con EE. UU.

“Esta transición debe ser segura y confiable, de modo que no afecte la seguridad y la confiabilidad con lo que tiene que ver con los precios”, detalló.

El contralor general cuestionó que se hayan suspendido las labores de exploración y explotación de gas en varias regiones del país y, en los últimos meses, se cierren negocios de exportación de gas.

“No tiene ninguna presentación no explotar lo que tenemos como recursos, como el gas, para posteriormente importarlo. Para esto se realizan otros procedimientos que resultan también siendo lesivos para el medio ambiente, y a mayor costo”, enfatizó.

El contralor general señaló que se debe realizar un debate sobre la forma en que se está haciendo la mencionada transición energética que ha sido promovida en los últimos meses.

Contexto: Naturgas alerta que Colombia está operando al límite con gas: “No hay cómo maniobrar una contingencia”

Por esto, recalcó la necesidad de proteger la soberanía de Colombia frente a este tema de explotación de gas.

“Estamos invitando a que se haga una reunión de carácter técnico que implique no colocar en riesgo la soberanía desde el punto de vista de un sector tan importante (...), que en el tema de recursos es muy importante para el territorio nacional”, indicó.

Luz Stella Murgas, Presidenta de Naturgas
Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas. | Foto: Getty Images

En el caso de la importación de gas se presentará un aumento de las tarifas, lo que afecta directamente a la ciudadanía. “No producirlo acá para importarlo tiene implicaciones desde el punto de vista de los usuarios”, señaló.

La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, se refirió en las últimas horas frente al abastecimiento del energético para 2026 y a los retos que existen para mantener el servicio.

Contexto: Frank Pearl:“El año entrante vamos a importar alrededor del 25% del gas”

“No tenemos margen de maniobra frente a alguna contingencia como un mantenimiento no programado, un daño a la infraestructura de un pozo de producción o de transporte, o un cambio en las condiciones climáticas del país”, precisó durante una rueda de prensa.

Frente a las situaciones planteadas desde diferentes sectores, destacó que aún no se han dado procesos de racionamiento debido a que en las condiciones hidrológicas actuales, el gas que en el fenómeno de El Niño tiene como destino la generación de energía eléctrica, está cubriendo las necesidades de la demanda no térmica.

