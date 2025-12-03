Contralor general cuestiona anuncios del Gobierno frente a la exportación de gas. “No tiene ninguna presentación”

El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, le envió un mensaje al gobierno de Gustavo Petro con el fin de que convoque una mesa técnica para evaluar el riesgo de escasez en el suministro de gas.

“Hay que hacer transición, pero segura”, advirtió el jefe del ente de control fiscal en medio de una rueda de prensa después de presentar su informe de gestión de cuentas 2025.

La Contraloría pidió al Gobierno Petro convocar una mesa técnica para evitar riesgos de escasez en el suministro de gas. “Hay que hacer transición, pero segura”, advirtió el contralor Rodríguez. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/04Dr1DBC1D — Revista Semana (@RevistaSemana) December 3, 2025

Teniendo en cuenta el contexto y las propuestas que se han presentados tanto desde el Ministerio de Minas como el de Ambiente, el contralor general señaló que aunque es necesaria esta “transición” se debe velar para que se realice de la manera correcta.

“La Contraloría General, como en otros temas de hidrocarburos, ha venido insistiendo en que hay que hacer una transición minero-energética hacía energías limpias y renovables”, explicó Rodríguez Becerra.

“Esta transición debe ser segura y confiable, de modo que no afecte la seguridad y la confiabilidad con lo que tiene que ver con los precios”, detalló.

El contralor general cuestionó que se hayan suspendido las labores de exploración y explotación de gas en varias regiones del país y, en los últimos meses, se cierren negocios de exportación de gas.

El contralor general expresó su “preocupación” por la deuda de casi 33 billones de pesos que registra actualmente el sector salud y advirtió que las intervenciones a las EPS han generado “serias dificultades”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/EI7VPczOdW — Revista Semana (@RevistaSemana) December 3, 2025

“No tiene ninguna presentación no explotar lo que tenemos como recursos, como el gas, para posteriormente importarlo. Para esto se realizan otros procedimientos que resultan también siendo lesivos para el medio ambiente, y a mayor costo”, enfatizó.

El contralor general señaló que se debe realizar un debate sobre la forma en que se está haciendo la mencionada transición energética que ha sido promovida en los últimos meses.

Por esto, recalcó la necesidad de proteger la soberanía de Colombia frente a este tema de explotación de gas.

“Estamos invitando a que se haga una reunión de carácter técnico que implique no colocar en riesgo la soberanía desde el punto de vista de un sector tan importante (...), que en el tema de recursos es muy importante para el territorio nacional”, indicó.

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas. | Foto: Getty Images

En el caso de la importación de gas se presentará un aumento de las tarifas, lo que afecta directamente a la ciudadanía. “No producirlo acá para importarlo tiene implicaciones desde el punto de vista de los usuarios”, señaló.

La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, se refirió en las últimas horas frente al abastecimiento del energético para 2026 y a los retos que existen para mantener el servicio.

“No tenemos margen de maniobra frente a alguna contingencia como un mantenimiento no programado, un daño a la infraestructura de un pozo de producción o de transporte, o un cambio en las condiciones climáticas del país”, precisó durante una rueda de prensa.