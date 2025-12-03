Naturgas alerta que Colombia está operando al límite con gas: “No hay cómo maniobrar una contingencia”

El sector del gas natural ha sido uno de los que más ha tenido preocupaciones durante el último año en Colombia, debido a una serie de coyunturas que podrían afectar eventualmente a los hogares colombianos y también a fábricas y empresas. Se trata de la poca disponibilidad de reservas y la necesidad creciente de tener que importar el hidrocarburo.

Para nadie es un secreto que la importación de este activo energético, aumentaría los costos del servicio, además de afectar la soberanía energética que ha tenido el país históricamente.

El sector de gas está operando al límite en Colombia. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El Gobierno de Gustavo Petro decidió frenar los contratos de exploración y explotación, lo que ha imposibilitado que nuevos yacimientos puedan operar dentro de unos años.

Naturgas se pronunció recientemente. Durante una rueda de prensa, su presidente, Luz Stella Murgas, se refirió al abastecimiento del energético para 2026 y qué podría pasar con este.

Aseguró que aunque el abastecimiento está cubierto, lo cierto es que se está operando al límite y el suministro está sujeto al gas que proviene de campos que apenas están en pruebas. Esto significa que no hay posibilidades de actuar frente a una contingencia.

Luz Stela Murgas, presidenta de Naturgas, dio varias cifras. | Foto: Martha Morales Manchego / Semana

“No tenemos margen de maniobra frente a alguna contingencia como un mantenimiento no programado, un daño a la infraestructura de un pozo de producción o de transporte, o un cambio en las condiciones climáticas del país”, precisó.

Adicional a ello destacó que aún no se han dado procesos de racionamiento debido a que en las condiciones hidrológicas actuales, el gas que en el fenómeno del niño tiene como destino la generación de energía eléctrica, está cubriendo las necesidades de la demanda no térmica”, precisó.

Precisó que esas mismas contingencias se habrían podido presentar en el pasado, pero que en su momento había excedente de gas para maniobrar la situación. Hoy día, esto no podría ser manejado de la misma manera.