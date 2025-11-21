Frank Pearl:“El año entrante vamos a importar alrededor del 25% del gas”

Durante la VIII Cumbre del Petróleo, Gas y Energía, organizada por CAMPETROL, ACP, ACIEM y ACGGP, Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), analizó la actualidad del sector de hidrocarburos y las estimaciones para los próximos años.

En diálogo con SEMANA, Pearl señaló que el panorama del sector es complicado y se necesitan medidas urgentes para poder revertir la situación.

SEMANA: ¿Cuál es la actualidad del sector y las proyecciones para los próximos años?

Frank Pearl: El panorama actual del sector es el siguiente: tenemos 7 años de reservas de petróleo, 6 años de reservas de gas. La actividad de exploración ha caído un 50 % en los últimos 2 años.

Con los contratos de exploración que tenemos, vamos a perforar 70 pozos en los próximos 4 años. Eso es insuficiente para que Colombia suba sus reservas de petróleo y gas.

En términos de gas, en 2025 importaremos el 17% de la demanda; es el primer año en que Colombia tendrá que importar gas para abastecer la demanda esencial.

Frank Pearl Presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas señaló las preocupaciones que tiene el sector energético del páís. | Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

El año entrante vamos a importar alrededor del 25% del gas, y ese porcentaje va a seguir subiendo hasta que entre el proyecto de Sirius, que es el proyecto justo afuera de Ecopetrol y Petrobras. Esta situación del mercado de gas no es nueva: Colombia tuvo 11 años de reservas en el año 2012, y desde hace 14 años venimos sistemáticamente disminuyendo las reservas de gas.

SEMANA: ¿Qué medidas se deben tomar para ayudar al sector?

F.P.: Las entidades del Estado que tienen que ver con ese proyecto deben, digamos, surtir los procesos de licenciamiento y de consulta previa en los tiempos que requerimos.

En el caso del petróleo y el gas, nosotros estamos proponiendo reactivar la exploración y los nuevos contratos, pero para eso también hay que tomar unas medidas de política pública adicionales.

SEMANA: ¿Con qué tienen que ver esas medidas de política pública?

F.P.: Tienen que ver con asegurarnos de que los recursos del sector lleguen adecuadamente a las regiones. Hay que optimizar el sistema general de regalías, mejorar y ampliar la capacidad de los mecanismos como obras por impuestos, y hay que reconocer que Colombia.

Según algunos estudios, es el peor país del mundo en términos de atracción de inversión cuando uno mira únicamente el componente fiscal y tributario.

Durante la Cumbre del Petróleo, Gas y Energía diversos actores del sector analizaron la actualidad del país. | Foto: Cumbre de Petróleo, Gas y Energía 2025