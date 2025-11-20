Suscribirse

Economía

Presidente de la ANH pone en duda si continuará en su cargo durante la cumbre petrolera: “El nuevo gobierno tendrá la opción de escoger”

El directivo señaló que con la entrada del nuevo gobierno puede darse un cambio en la dirección de la institución.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

20 de noviembre de 2025, 6:02 p. m.
Orlando Velandia, presidente de la ANH, se refirió a la situación actual del sector petrolero.
Orlando Velandia, presidente de la ANH, se refirió a la situación actual del sector petrolero del país. | Foto: Cortesía: Gran Foro ACP 2024

En medio de su intervención, el directivo señaló que su presencia en la cumbre sería la última. Sin embargo, al ser consultado sobre sus declaraciones, destacó que no están relacionadas con una renuncia ni con una solicitud para dejar el cargo.

Contexto: Ranking de las empresas de hidrocarburos con mejor reputación en 2025

“Digamos, en el horizonte del próximo evento de la ACP, que imagino será en octubre, el gobierno ya habrá cambiado, y me imagino que el nuevo gobierno tendrá la opción de escoger un nuevo presidente. Es en ese sentido, no porque haya ninguna renuncia ni porque se me haya solicitado la renuncia”, señaló Velandia.

Orlando Velandia, presidente de la ANH.
Orlando Velandia, presidente de la ANH, destacó que se la ha entregado la confianza para seguir al frente de la entidad. | Foto: Acipet

Además, el directivo respondió si el ministro de Minas y Energía había solicitado una renuncia protocolaria en días pasados. Frente a este tema, aclaró que es de conocimiento público el pedido realizado, pero que, en su caso, se le ha otorgado la confianza para continuar con sus funciones.

“Sí, lo ha pedido, como es de público conocimiento, pero en mi caso, me ha manifestado la confianza para que siga en el cargo”, complementó Velandia.

Contexto: ¿Perdió ya Colombia la autosuficiencia en gas? Esto dice Orlando Velandia, presidente de la ANH, en entrevista con SEMANA

Por otro lado, Velandia destacó el panorama actual de los proyectos de exploración que se realizan en la nación y en las regiones impactadas por las empresas e instituciones del país.

“Las cifras nos demuestran que existen compromisos exploratorios e incluso desde hace 13 años sin que las compañías los hayan cumplido. Tenemos más de 100 pozos exploratorios que no se han ejecutado, y esa es la tarea que le he presentado. También es importante mencionar que tenemos casi 13 millones de hectáreas disponibles hoy para seguir explorando, así que todavía tenemos mucho por hacer en esa tarea”, destacó el presidente de la ANH.

En otros aspectos del sector, el directivo se pronunció sobre los graves robos de hidrocarburos que se están presentando en el país y las acciones que se han tomado de la mano del Gobierno Nacional y las autoridades del país.

“Estamos trabajando con la Fuerza Pública para revisar esos temas y evitar esos comportamientos, los cuales son obviamente delictivos, y con las autoridades de control, la policía y la fiscalía, judicializando esos casos. Es indeseable, pero es una labor conjunta con nuestras fuerzas militares Arauca Sigue siendo la región más afectada fundamentalmente. Esa zona es complicada, pero estamos tomando las medidas para solucionar ese problema, que no es algo nuevo”, declaró Orlando Velandia.

Contexto: Campetrol señala que ciudadanos afrontarán una afectación en el costo del recibo de gas

Por último, el directivo habló sobre el proceso de las rondas eólicas y geotérmicas, a raíz de una serie de señalamientos sobre los procesos realizados.

Orlando Velandia Sepúlveda, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, habla el jueves 22 de febrero de 2018 durante una entrevista en Bogotá. Foto: Carlos Julio Martínez / Prensa ANH
Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, destacó la actualidad del país en materia energética. | Foto: León Darío Peláez

“Bien, estamos revisando. Una vez que terminó este proceso de la primera ronda eólica, quisiera insistirles, hay mucha gente que está diciendo que fue un fracaso porque solo hubo una propuesta. Señores, el Reino Unido declaró desierta su proceso porque nadie ofertó, y estamos hablando del Reino Unido. Brasil suspendió su proceso y lo echó para atrás porque no había interesados. Lograr hacer nuestra primera ronda y tener un área ya asignada, eso es dar un paso gigantesco”, destacó Velandia.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así cambia el pico y placa en Cali para este viernes, 21 de noviembre

2. Un delicado detalle en Diamantes y perlas: ¿Cuánto cuesta la corona que usará Miss Universo 2025 y qué significa el diseño?

3. Navidad en Envigado: este viernes se encenderán los alumbrados; se presentarán reconocidos artistas. Atención a los cierres viales

4. Bernie Moreno se pronuncia sobre la ‘Doctrina Trump’ y lanzó advertencia en plena escalada de tensiones: “Eliminar a los narco-terroristas”

5. Miss Universo 2025 | Ola de reacciones por traje típico de Miss Noruega: le llovieron memes; “la sardina”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ANHPetróleoEnergía

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.