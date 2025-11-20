En medio de su intervención, el directivo señaló que su presencia en la cumbre sería la última. Sin embargo, al ser consultado sobre sus declaraciones, destacó que no están relacionadas con una renuncia ni con una solicitud para dejar el cargo.

“Digamos, en el horizonte del próximo evento de la ACP, que imagino será en octubre, el gobierno ya habrá cambiado, y me imagino que el nuevo gobierno tendrá la opción de escoger un nuevo presidente. Es en ese sentido, no porque haya ninguna renuncia ni porque se me haya solicitado la renuncia”, señaló Velandia.

Orlando Velandia, presidente de la ANH, destacó que se la ha entregado la confianza para seguir al frente de la entidad. | Foto: Acipet

Además, el directivo respondió si el ministro de Minas y Energía había solicitado una renuncia protocolaria en días pasados. Frente a este tema, aclaró que es de conocimiento público el pedido realizado, pero que, en su caso, se le ha otorgado la confianza para continuar con sus funciones.

“Sí, lo ha pedido, como es de público conocimiento, pero en mi caso, me ha manifestado la confianza para que siga en el cargo”, complementó Velandia.

Por otro lado, Velandia destacó el panorama actual de los proyectos de exploración que se realizan en la nación y en las regiones impactadas por las empresas e instituciones del país.

“Las cifras nos demuestran que existen compromisos exploratorios e incluso desde hace 13 años sin que las compañías los hayan cumplido. Tenemos más de 100 pozos exploratorios que no se han ejecutado, y esa es la tarea que le he presentado. También es importante mencionar que tenemos casi 13 millones de hectáreas disponibles hoy para seguir explorando, así que todavía tenemos mucho por hacer en esa tarea”, destacó el presidente de la ANH.

En otros aspectos del sector, el directivo se pronunció sobre los graves robos de hidrocarburos que se están presentando en el país y las acciones que se han tomado de la mano del Gobierno Nacional y las autoridades del país.

“Estamos trabajando con la Fuerza Pública para revisar esos temas y evitar esos comportamientos, los cuales son obviamente delictivos, y con las autoridades de control, la policía y la fiscalía, judicializando esos casos. Es indeseable, pero es una labor conjunta con nuestras fuerzas militares Arauca Sigue siendo la región más afectada fundamentalmente. Esa zona es complicada, pero estamos tomando las medidas para solucionar ese problema, que no es algo nuevo”, declaró Orlando Velandia.

Por último, el directivo habló sobre el proceso de las rondas eólicas y geotérmicas, a raíz de una serie de señalamientos sobre los procesos realizados.

Orlando Velandia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, destacó la actualidad del país en materia energética. | Foto: León Darío Peláez