Este sería el nuevo presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, tras la salida de Orlando Velandia del cargo

Hace algunas horas, el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Orlando Velandia, anunció oficialmente la renuncia a su cargo como directivo de la entidad, cargo que ocupaba desde el año 2023, cuando fue nombrado por el ministro de Minas y Energía de ese entonces, Omar Andrés Camacho.

En el comunicado de prensa, el directivo indicó que su salida corresponde a decisiones propias del Gobierno Nacional en ejercicio de su facultad nominadora.

Tras su salida, se conoció hace algunas horas quién llegaría en sucesión a la entidad. La Presidencia de la República publicó en su página web la hoja de vida de quien sería el nuevo presidente de la entidad.

Se trata de Pablo Yesid Fajardo Benitez, postulado por el Ministerio de Minas y Energía para el cargo en mención. Hasta hace algunos meses, Fajardo se desempeñaba como experto en la Agencia Nacional de Minería; además, estuvo en el cargo de director técnico en el Ministerio de Minas y Energía por cerca de dos años.

Entre sus cargos anteriores ha estado como asesor en la Cámara de Representantes, además de secretario de despacho en la Gobernación de Cundinamarca, contratista de la Secretaría Distrital de Gobierno, entre otros cargos.

Por su parte, a nivel académico, el aspirante es profesional en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública, además de especialista en derecho de la Universidad Externado de Colombia y especialista en gerencia ambiental. De la misma universidad también obtuvo el título en Derecho.

Es importante tener en cuenta que la ANH es un organismo fundamental para gestionar, regular y promover el uso sostenible de los hidrocarburos en el país, garantizando la seguridad energética y atrayendo inversión extranjera.

Esta agencia y sus labores permiten incrementar las reservas de petróleo y gas, a la par de maximizar la producción y armonizar los intereses del Estado y empresas del sector.

