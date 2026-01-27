Colombia y Ecuador

Tensión entre Colombia y Ecuador: este poderoso organismo andino pide no olvidar el ordenamiento jurídico regional

El Consejo Consultivo Empresarial Andino se pronunció sobre la situación bilateral.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
27 de enero de 2026, 5:24 p. m.
Frontera de Colombia con Ecuador.
Frontera de Colombia con Ecuador. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Para este martes 27 de enero, la relación bilateral entre Colombia y Ecuador amaneció más tirante, luego de conocerse que el vecino país subirá en 900 % la tarifa para el transporte de petróleo colombiano.

El efecto de dicha medida recaería sobre Ecopetrol, la petrolera estatal y la empresa más grande del país, según han establecido varios analistas. El exorbitante incremento afectaría la tarifa del transporte de petróleo desde Colombia por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote). De esa manera, de pagar 3 dólares se pasaría a 30.

La nueva condición se ha visto como un agrietamiento más en las relaciones bilaterales y una posible guerra comercial.

En ese contexto, los integrantes del llamado Consejo Consultivo Empresarial Andino, tras sostener una reunión para abordar la compleja situación, se pronunciaron y, con lista en mano, hicieron un completo recorderis.

Gustavo Petro + Daniel Noboa frontera Colombia y Ecuador
Gustavo Petro y Daniel Noboa. Foto: SEMANA / Getty Images

En primer lugar, hay que tener presente que este consejo consultivo es una de las instituciones del Sistema Andino de Integración, es decir, es un organismo influyente que busca profundizar las relaciones comerciales entre los países miembros de la Comunidad Andina (CAN).

Desde esa perspectiva, además de mostrar la preocupación que asalta, de manera generalizada, por las medidas anunciadas por los gobiernos de Ecuador y Colombia, recomiendan poner de presente que serían más los efectos adversos sobre el comercio bilateral, los mercados locales y los actores productivos de ambos países.

La seguridad es un desafío que requiere cooperación

Si bien reconocen el enorme desafío que implican los temas de seguridad y orden público en las fronteras compartidas, manifiestan que es indispensable que las decisiones se tomen de manera coordinada y equilibrada para no llegar a que el remedio sea peor que la enfermedad.

El mencionado comité consultivo puso en alto relieve la necesidad de promover el comercio lícito intrarregional, que constituye un factor esencial de crecimiento económico, la estabilidad social y el fortalecimiento de la seguridad interna.

