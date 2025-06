Frank Pearl advierte que el próximo Gobierno debe reactivar el sector petrolero: “La actividad exploratoria está en riesgo de desaparecer”

F.P.: Hay rondas de nuevos contratos que no se han hecho en gobiernos anteriores, esto no es nuevo. Este Gobierno considera que hay que acabar con el petróleo y el gas y sustituirlo abiertamente por otras fuentes de energía, lo cual no es posible. El sector de hidrocarburos, como cualquier actividad económica, tiene impactos, pero es un sector que se ha ido modernizando para tener un modelo de producción más limpio. Nuestra invitación es a hacer una transición energética gradual, adicionando fuentes de energía y mejorando la forma de producción, distribución, consumo y disposición en toda la cadena de valor para hacer una transición que le sirva a Colombia.

F.P.: En 2025 y 2026 vamos a importar una porción del gas que necesitamos. Eso no es nuevo. Este Gobierno ha sido claro en que no va a firmar nuevos contratos, entonces debemos mirar más allá de 2026 creando condiciones de orden público que permitan la operación en las regiones, recuperar el orden, entender que las manifestaciones no pueden violar los derechos de los demás, como el derecho al trabajo; necesitamos también rondas de nuevos contratos de exploración, mejorar los mecanismos de consulta previa, seguir utilizando los procesos de licenciamiento ambiental y darnos la oportunidad de hacer yacimientos no convencionales.