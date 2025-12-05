Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 5 de diciembre

El dólar estadounidense es una de las divisas claves en el mundo, puesto que hace parte de millones de transacciones que se hacen cada segundo en el sistema financiero de los países. Es además la moneda oficial de Estados Unidos, uno de los países con las economías más sólidas y con una gran confianza dada su estabilidad.

En Colombia, este billete ha fluctuado de manera importante durante el último mes, pues ha estado en un terreno bajista que ha logrado favorecer a quienes están interesados en comprar divisas y ganar una rentabilidad con una eventual subida de la moneda.

Así se mueve la moneda hoy. | Foto: Agencia 123rf

Es importante tener en cuenta que las casas de cambio son los establecimientos más comunes para la compra y venta de divisas, puesto que permiten las operaciones sin necesidad de tantos trámites o llenar numerosos documentos. Aquí le contamos cómo se mueve este mercado.

Precio del dólar hoy en Colombia: valor en casas de cambio

De acuerdo a un seguimiento realizado en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 5 de diciembre se situó cerca de $ 3.689, mientras que el de venta rondó los $ 3.824. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Si desea conocer el precio del dólar a partir de las principales ciudades del país, tenga en cuenta el siguiente cuadro:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,686 3,826 140 Cali 3,685 3,875 190 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,730 3,760 30 Medellín 3,656 3,803 147 Pereira 3,750 3,840 90

De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y desea verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.

Esta es la fluctuación para la jornada. | Foto: Adobe Stock

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM viernes 5 de diciembre de 2025 3676.15 3820.77 3757.92 jueves 4 de diciembre de 2025 3676.15 3820.77 3780.8 miércoles 3 de diciembre de 2025 3691.54 3831.92 3817.66 martes 2 de diciembre de 2025 3716.92 3850 3784.43 lunes 1 de diciembre de 2025 3701.54 3836.35 3744.43 domingo 30 de noviembre de 2025 3685.38 3822.69 3744.43 sábado 29 de noviembre de 2025 3686.15 3822.31 3744.43

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar en establecimientos, tenga en cuenta los siguientes precios de distintas casas de cambio que funcionan en el país.

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,730 3,890 160 Amerikan Cash 3,680 3,820 140 Cambios AG 3,700 3,800 100 Cambios Kapital 3,680 3,820 140 Cambios Monkey 3,650 3,800 150 Cambios Vancouver 3,680 3,820 140 EuroDolar 3,650 3,820 170 Latin Cambios 3,700 3,820 120

Tenga en cuenta los movimientos del mercado. | Foto: 123RF