Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 5 de diciembre

Este es el movimiento en establecimientos profesionales del cambio.

Redacción Semana
5 de diciembre de 2025, 12:06 p. m.
Dólar inicia jornada de este 25 de noviembre a la baja.
Dólar inicia jornada de este 5 de diciembre | Foto: Colprensa

El dólar estadounidense es una de las divisas claves en el mundo, puesto que hace parte de millones de transacciones que se hacen cada segundo en el sistema financiero de los países. Es además la moneda oficial de Estados Unidos, uno de los países con las economías más sólidas y con una gran confianza dada su estabilidad.

En Colombia, este billete ha fluctuado de manera importante durante el último mes, pues ha estado en un terreno bajista que ha logrado favorecer a quienes están interesados en comprar divisas y ganar una rentabilidad con una eventual subida de la moneda.

Así se mueve la moneda hoy. | Foto: Agencia 123rf

Es importante tener en cuenta que las casas de cambio son los establecimientos más comunes para la compra y venta de divisas, puesto que permiten las operaciones sin necesidad de tantos trámites o llenar numerosos documentos. Aquí le contamos cómo se mueve este mercado.

Precio del dólar hoy en Colombia: valor en casas de cambio

De acuerdo a un seguimiento realizado en diferentes establecimientos de comercio de divisas, el precio aproximado para la compra este 5 de diciembre se situó cerca de $ 3.689, mientras que el de venta rondó los $ 3.824. En los últimos días, la moneda ha pasado por un escenario volátil.

Si desea conocer el precio del dólar a partir de las principales ciudades del país, tenga en cuenta el siguiente cuadro:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6863,826140
Cali3,6853,875190
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,7303,76030
Medellín3,6563,803147
Pereira3,7503,84090

De otro lado, si usted desea adquirir la moneda y desea verificar los precios en el histórico de la última semana, tenga en cuenta el siguiente cuadro.

Dólar dólares
Esta es la fluctuación para la jornada. | Foto: Adobe Stock
FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
viernes 5 de diciembre de 20253676.153820.773757.92
jueves 4 de diciembre de 20253676.153820.773780.8
miércoles 3 de diciembre de 20253691.543831.923817.66
martes 2 de diciembre de 20253716.9238503784.43
lunes 1 de diciembre de 20253701.543836.353744.43
domingo 30 de noviembre de 20253685.383822.693744.43
sábado 29 de noviembre de 20253686.153822.313744.43

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar en establecimientos, tenga en cuenta los siguientes precios de distintas casas de cambio que funcionan en el país.

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,6803,820140
Cambios AG3,7003,800100
Cambios Kapital3,6803,820140
Cambios Monkey3,6503,800150
Cambios Vancouver3,6803,820140
EuroDolar3,6503,820170
Latin Cambios3,7003,820120
Tenga en cuenta los movimientos del mercado. | Foto: 123RF

Es importante que entienda que las casas de cambio son establecimientos que definen su precio de manera autónoma y sin estar obligados por alguna entidad financiera.

casas de cambio

