Suscribirse

Televisión

Netflix estaría planeando inesperado movimiento para tomar impulso en las plataformas de ‘streaming’, según reporte

Se desconoce cuál sería la decisión del gigante de la pantalla chica, teniendo en cuenta el impacto actual que tiene.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Cultura
2 de diciembre de 2025, 4:01 p. m.
Netflix ofrece una serie de códigos que permiten mejorar la experiencia.
Netflix, una de las empresas más grandes del servicio de 'streaming'. | Foto: Getty Images

Netflix presentó una oferta para comprar al grupo de televisión y cine Warner Bros. Discovery, un negocio que podría transformar el panorama mediático en Estados Unidos, según un reporte conocido este lunes.

De acuerdo con Bloomberg, el gigante del streaming se unió a Paramount Skydance y Comcast en una segunda ronda de subasta durante el feriado de Acción de Gracias.

Warner Bros. Discovery, empresa matriz de HBO y CNN, se puso oficialmente a la venta en octubre tras recibir múltiples ofertas de compra no solicitadas.

Contexto: Estrenos de películas y series que llegan a Netflix del 1 al 5 de diciembre de 2025

Uno de los primeros interesados en comprar Warner fue Paramount, recién adquirida por la familia del fundador de la tecnológica Oracle, Larry Ellison, quien es además uno de los hombres más ricos del mundo.

Su hijo, David Ellison, productor de cine y director ejecutivo de Paramount, realizó tres ofertas consecutivas antes de que el jefe de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, anunciara el proceso oficial de venta.

Según varios medios, ninguna oferta habría alcanzado hasta la fecha los 30 dólares por acción esperados por Zaslav, quien valoraría su grupo en aproximadamente 74.000 millones de dólares.

Netflix, el servicio de streaming más grande del mundo con más de 280 millones de suscriptores a nivel global, trabaja en un préstamo para conseguir decenas de miles de millones de dólares y financiar su posible adquisición, según fuentes citadas por Bloomberg.

Las plataformas de streaming como Netflix han transformado por completo la manera en que las personas consumen entretenimiento.
Las plataformas de streaming como Netflix han transformado por completo la manera en que las personas consumen entretenimiento. | Foto: Getty Images

El acuerdo incrementaría considerablemente las capacidades de producción de contenido de Netflix y aseguraría activos premium como HBO y los estudios Warner Bros.

También probablemente enfrentaría un escrutinio cercano por parte de las autoridades antimonopolio en Estados Unidos y, potencialmente, en otros mercados.

En Hollywood, de hecho, han manifestado su preferencia de que Warner no termine en manos de Netflix. A figuras destacadas de la industria les preocupa que la compañía limite los estrenos de sus producciones cinematográficas.

El director de Titanic, James Cameron, dijo recientemente en el pódcast The Town que una adquisición de Warner Bros. por parte de Netflix sería “un desastre”.

Consultados por la AFP, ni Netflix ni Warner Bros. Discovery respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

*Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Marcela Reyes habló sobre insinuaciones de visitas conyugales en la cárcel: “No hay necesidad de cobrar”

2. Gobierno de Donald Trump asegura que tiene un plan de contingencia para Venezuela si Maduro abandona el poder

3. Nicolás Petro Burgos utilizó a sus escoltas para mover el “entramado de corrupción” en la Gobernación del Atlántico, advierte la Fiscalía

4. Vincent Kompany fue honesto: destapó la verdad sobre su posible salida de Bayern Múnich

5. Autoridades del Valle hacen llamado urgente a donar sangre ante el aumento de emergencias en diciembre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NetflixWarner BrosPlataforma de streaming

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.