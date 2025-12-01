Netflix implementa cambio clave en su plataforma y elimina un botón de contenido que podría afectar a muchos usuarios

Netflix es una plataforma de streaming que transformó para siempre la forma en que las personas consumen series, películas y documentales. Su impacto va más allá de ofrecer un catálogo amplio: cambió hábitos, modificó rutinas y creó nuevas dinámicas sociales que se han consolidado con los años.

Antes, el consumo de contenido dependía de horarios fijos, canales de televisión o alquileres físicos. Con Netflix, los usuarios obtuvieron un control total: pueden pausar, adelantar, retroceder y ver lo que quieran en cualquier momento.

La plataforma realizó recientemente un cambio importante. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Sin embargo, la plataforma continúa introduciendo cambios que sorprenden a sus suscriptores. Recientemente se conoció que Netflix retiró la opción de transmitir contenido desde el smartphone a “la mayoría de televisores y dispositivos de streaming para TV”, una decisión que afecta especialmente a los modelos más recientes que cuentan con su propio mando.

Muchos usuarios suelen enviar lo que ven desde su teléfono al televisor, ya sea porque su pantalla es antigua y requiere dispositivos como Chromecast para reproducir contenido, o porque les resulta más cómodo navegar en la aplicación móvil. No obstante, en las últimas semanas algunos han notado que el botón para esta función —“Enviar contenido”— desapareció de la aplicación, según reportes en foros como Reddit.

Netflix confirmó la modificación en su página de Ayuda: “Netflix ya no admite la transmisión de programas desde un dispositivo móvil a la mayoría de televisores y dispositivos de streaming para TV. Tendrás que usar el mando a distancia físico del televisor o dispositivo de streaming para TV para navegar por Netflix”.

Este cambio afecta especialmente a los televisores y dispositivos más modernos. | Foto: Getty Images - Logo Netflix

Este cambio afecta a los televisores y dispositivos de retransmisión más actuales, como los modelos con Google TV o el Google TV Streamer, que incluyen su propio mando. En contraste, los Chromecast antiguos y los televisores compatibles con Google Cast mantienen la función.

Además, la plataforma aclara que la retransmisión tampoco está disponible para quienes tengan el plan de suscripción con anuncios.