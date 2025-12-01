Suscribirse

Tecnología

Netflix implementa cambio clave en su plataforma y elimina un botón de contenido que podría afectar a muchos usuarios

La mayoría dependía de esta función, ya fuera porque su televisor es antiguo o porque les resultaba más cómodo enviar contenido desde el móvil.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
1 de diciembre de 2025, 1:01 p. m.
En esta ilustración fotográfica, la aplicación Netflix que se ve en la pantalla de un teléfono inteligente.
Netflix transformó la forma de consumir entretenimiento. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Netflix es una plataforma de streaming que transformó para siempre la forma en que las personas consumen series, películas y documentales. Su impacto va más allá de ofrecer un catálogo amplio: cambió hábitos, modificó rutinas y creó nuevas dinámicas sociales que se han consolidado con los años.

Antes, el consumo de contenido dependía de horarios fijos, canales de televisión o alquileres físicos. Con Netflix, los usuarios obtuvieron un control total: pueden pausar, adelantar, retroceder y ver lo que quieran en cualquier momento.

Netflix puede presentar fallos temporales en los dispositivos.
La plataforma realizó recientemente un cambio importante. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Sin embargo, la plataforma continúa introduciendo cambios que sorprenden a sus suscriptores. Recientemente se conoció que Netflix retiró la opción de transmitir contenido desde el smartphone a “la mayoría de televisores y dispositivos de streaming para TV”, una decisión que afecta especialmente a los modelos más recientes que cuentan con su propio mando.

Contexto: Si no puede ingresar a Netflix y aparecen estos errores, así puede solucionarlos inmediatamente y sin ayuda técnica

Muchos usuarios suelen enviar lo que ven desde su teléfono al televisor, ya sea porque su pantalla es antigua y requiere dispositivos como Chromecast para reproducir contenido, o porque les resulta más cómodo navegar en la aplicación móvil. No obstante, en las últimas semanas algunos han notado que el botón para esta función —“Enviar contenido”— desapareció de la aplicación, según reportes en foros como Reddit.

Netflix confirmó la modificación en su página de Ayuda: “Netflix ya no admite la transmisión de programas desde un dispositivo móvil a la mayoría de televisores y dispositivos de streaming para TV. Tendrás que usar el mando a distancia físico del televisor o dispositivo de streaming para TV para navegar por Netflix”.

Estas son algunas de las producciones que puede ver en Netflix en el mes de diciembre.
Este cambio afecta especialmente a los televisores y dispositivos más modernos. | Foto: Getty Images - Logo Netflix

Este cambio afecta a los televisores y dispositivos de retransmisión más actuales, como los modelos con Google TV o el Google TV Streamer, que incluyen su propio mando. En contraste, los Chromecast antiguos y los televisores compatibles con Google Cast mantienen la función.

Además, la plataforma aclara que la retransmisión tampoco está disponible para quienes tengan el plan de suscripción con anuncios.

*Con información de Europa Press

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Corrupción en la UNGRD: Luis Fernando Velasco le reveló a varios ministros sobre la entrega de “coimas a congresistas”

2. Desmantelan en Cali dos bandas que secuestraban conductores de plataformas y cobraban ‘peajes’ a barrios enteros

3. “Hubo un pacto criminal”: la Fiscalía aseguró que los exministros Bonilla y Velasco se “concertaron para cometer delitos”

4. Así fue la presunta “compra de congresistas” por parte de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

5. Hace nada jugó con Luis Díaz y llegaría a River Plate como reemplazo de Miguel Borja: llamativo negocio

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NetflixGooglestreaming

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.